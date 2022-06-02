UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На блокпосту оккупантов в Васильевке появилась гигантская свалка овощей: у фермеров сдали нервы

Коллаж РБК-Украина: в Васильевке на вражеском блокпосту люди выбросили тонны овощей
Автор: Владимир Костырин

В Васильевке прямо на блокпосту российских оккупантов люди были вынуждены выбросить тонны овощей, которые везли в Запорожье. Захватчики блокируют дорогу и не пропускают фермеров с урожаем, а также перекрывают гуманитарный коридор на этом направлении.

Об этом 2 июня рассказал мэр Энергодара Дмитрий Орлов в своем Telegram.

Также градоначальник опубликовал соответствущие фото.

На кадрах видно, что просто на земле возле блокпоста рашистов стоят ящики с овощами, лежат мешки с картошкой, разбросаны кабачки, капуста и другие плоды.

Фермеры из Васильевской общины, ныне находящейся под контролем войск РФ, хотели отвезти урожай в Запорожье на продажу. Но оккупанты их не пропускают, запретив перемещать продукты на свободную территорию Запорожской области.

"В Васильевке, прямо на рашистском блокпосте, люди были вынуждены выбросить тонны овощей. Орки не пропускают в Запорожье автомобили с товаром и у водителей сдали нервы", - подписал снимки мэр Энергодара.

На вражеском блокпосту в Васильевке фермерам пришлось выбрасывать тонны овощей (фото: t.me/orlovdmytroEn)

Добавим, что по словам главы Запорожской областной военной администрации Александра Старуха, несмотря на проблемы с логистикой, областные власти прилагают усилия для обеспечения местных жителей продуктами питания, лекарствами и предметами первой необходимости.

"Подконтрольные территории Запорожской области могут обеспечить себя продуктами питания. На неподконтрольных же территориях фермеры ведут свою деятельность, но им мешают оккупанты. В Украине для обеспечения потребностей в продовольствии хватит прошлогодних запасов...

Существует проблема - нет места для хранения урожая. Из-за фактической блокировки логистических путей возникло перепроизводство сельскохозяйственной продукции", - отметил чиновник.

Напомним, российские военные заставляют фермеров Запорожской области продавать зерно в РФ и оккупированный Крым.

К слову, в Херсонской области российские оккупанты требуют, чтобы фермеры соглашались безвозмездно отдавать большинство урожая захватчикам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская областьОккупированные территории