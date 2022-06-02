На блокпосту оккупантов в Васильевке появилась гигантская свалка овощей: у фермеров сдали нервы

Также градоначальник опубликовал соответствущие фото.

На кадрах видно, что просто на земле возле блокпоста рашистов стоят ящики с овощами, лежат мешки с картошкой, разбросаны кабачки, капуста и другие плоды.

Фермеры из Васильевской общины, ныне находящейся под контролем войск РФ, хотели отвезти урожай в Запорожье на продажу. Но оккупанты их не пропускают, запретив перемещать продукты на свободную территорию Запорожской области.

"В Васильевке, прямо на рашистском блокпосте, люди были вынуждены выбросить тонны овощей. Орки не пропускают в Запорожье автомобили с товаром и у водителей сдали нервы", - подписал снимки мэр Энергодара.

На вражеском блокпосту в Васильевке фермерам пришлось выбрасывать тонны овощей (фото: t.me/orlovdmytroEn)

Добавим, что по словам главы Запорожской областной военной администрации Александра Старуха, несмотря на проблемы с логистикой, областные власти прилагают усилия для обеспечения местных жителей продуктами питания, лекарствами и предметами первой необходимости.

"Подконтрольные территории Запорожской области могут обеспечить себя продуктами питания. На неподконтрольных же территориях фермеры ведут свою деятельность, но им мешают оккупанты. В Украине для обеспечения потребностей в продовольствии хватит прошлогодних запасов...

Существует проблема - нет места для хранения урожая. Из-за фактической блокировки логистических путей возникло перепроизводство сельскохозяйственной продукции", - отметил чиновник.