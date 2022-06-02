На блокпосту окупантів у Василівці з'явилося гігантське звалище овочів: у фермерів здали нерви

Також градоначальник опублікував відповідні фото.

На кадрах видно, що просто на землі біля блокпоста рашистів стоять ящики з овочами, лежать мішки з картоплею, розкидані кабачки, капуста та інші плоди.

Фермери з Василівської громади, яка нині перебуває під контролем військ РФ, хотіли відвезти урожай в Запоріжжя на продаж. Проте окупанти їх не пропускають, заборонивши переміщати продукти на вільну територію Запорізької області.

"У Василівці, прямо на рашистському блокпості, люди були змушені викинути тонни овочів. Орки не пропускають в Запоріжжі автомобілі з товаром і у водіїв здали нерви", - підписав знімки мер Енергодара.

На ворожому блокпосту у Василівці фермерам довелося викидати тонни овочів (фото: t.me/orlovdmytroEn)

Додамо, що за словами голови Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха, незважаючи на проблеми з логістикою, обласна влада докладає зусиль для забезпечення місцевих жителів продуктами харчування, ліками та предметами першої необхідності.

"Підконтрольні території Запорізької області можуть забезпечити себе продуктами харчування. На непідконтрольних же територіях фермери ведуть свою діяльність, але їм заважають окупанти. В Україні для забезпечення потреб у продовольстві вистачить минулорічних запасів...

Існує проблема - немає місця для зберігання врожаю. Через фактичне блокування логістичних шляхів виникло перевиробництво сільськогосподарської продукції", - зазначив чиновник.