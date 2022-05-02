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Оккупанты заставляют фермеров Запорожской области продавать зерно в РФ и Крым

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Запорожье, Понедельник 02 мая 2022 08:49
Оккупанты заставляют фермеров Запорожской области продавать зерно в РФ и Крым Фото: поле с высоты птичьего полета (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Наталия Гурковская

Российские пропагандисты распространяют фейк, якобы фермеры Запорожской области сами продают зерно в РФ и, в частности, в оккупированный Крым. На самом деле оккупанты скупают зерно, заставляя фермеров проводить сделки под дулами автоматов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Запорожской ОВА.

"Вместо этого реальная картина выглядит иначе: зерно честных тружеников края оккупационные власти покупают по в два раза меньшим ценам, заставляя фермеров к такому соглашению под дулами автоматов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Херсонской области российские кафиры разрешили аграриям сеять только зерно и подсолнечник и требуют, чтобы фермеры соглашались безвозмездно отдавать большинство будущего урожая захватчикам.

Также российские оккупанты обстреляли 2 мая Синельниковский район Днепропетровской области. Здесь зафиксирован прилет вражеской ракеты, попавшей в элеватор.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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