Яблоки опасны для зубов, если есть их неправильно: не допускайте эти ошибки

Дантисты и эксперты в области здорового питания обращают внимание, что за счет высокого уровня кислотности чрезмерное употребление яблок, или если ими закусывать основную пищу, могут приводить к эрозии зубов, то есть разрушать эмаль, и приводить к развитию кариеса.

Такая эрозия возникает при потере или изнашивании эмали из-за кислотных атак, которые могут быть вызваны яблоками, а также некоторыми цитрусовыми и газированными напитками, пишет tamworthdentists.

Как объясняют дантисты, под эмалью находится слой, называемый дентином, где находятся нервы. Когда эмаль стирается, дентин обнажается и вызывает боль и чувствительность.

Как предотвратить повреждение зубов при употреблении яблок

Достаточно выпить простую воду сразу после употребления яблока, что поможет смыть часть кислоты, в результате чего зубы будут меньше страдать от кислотной эрозии.

Кроме того, можно также выпить молоко или съесть сыр, чтобы нейтрализовать последствия кислотной эрозии, поскольку они оба содержат кальций.

По словам известного немецкого дантиста Маркуса Фелбера, не следует также заедать яблоками недавний обед или ужин, а распространенное мнение о том, что употребление этого фрукта после еды якобы помогает очистить зубы - специалист называет ошибочным.

"Из-за отсутствия защитного кислотного слоя после еды яблоко больше повреждает эмаль зубов, чем приносит ей пользу", - пояснил он.

Так, на восстановление естественной защитной кислотной оболочки у зубов обычно требуется минимум полчаса.