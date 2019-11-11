Блокада сердца: Андрей Данилко чуть не умер во время выступления

Андрей Данилко чуть не умер во время съемок новогоднего концерта. У 46-летнего артиста случилась блокада сердца - резкое сокращение сердечного ритма.

Андрей Данилко (фото: instagram.com/v_serduchka)

Как пишет издание Clutch, инцидент произошел 4 ноября. В этот день проходили съемки шоу "Привіт, 20-ті!", которое выйдет на канале "Украина" в новогоднюю ночь. Данилко стало плохо буквально за час до выхода на сцену. Уже на концертной площадке артист был бледным и еле говорил.

Очевидцы говорят, что после каждого своего номера Данилко возвращался в гримерку и переодевался из-за того, что костюм Верки Сердючки был абсолютно мокрым... А после одного из номеров Данилко закрылся в гримерке и не выходил оттуда несколько часов.

Андрей Данилко в образе Верки Сердючки (фото: instagram.com/v_serduchka)

О том, что всемирно известная звезда украинского шоу-бизнеса перенес блокаду сердца, сообщил представитель артиста. Также он рассказал, что Данилко пришлось полностью обколоть различными препаратами, чтобы нормализовать состояние Андрея. Толкьо после проведенных процедур артисту стало немного лучше.

Издание отмечает, что Данилко прибыл на съемки в уже плохом самочувствии. Его постоянно окружала охрана и поддерживала в движении.

Андрей Данилко (фото: instagram.com/v_serduchka)

Добавим, что блокады сердца бывают трех степеней. И если блокады І степени могут являться вариантом нормы или встречаются у спортсменов, у лиц с вегето-сосудистой дистонией, то блокады сердца ІІ и ІІІ степени чреваты развитием гипоксии мозга, потери сознания и клинической смерти.

Андрей Данилко в образе Верки Сердючки (фото: instagram.com/v_serduchka)