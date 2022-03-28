UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Блогерша из Днепра, называвшая Путина "красавчиком", теперь рыдает под взрывы

Блогер Анна Алхим сменила любовь к Путину на ненависть
Автор: Светлана Мащенко

Анна Алхим, скандально известная блогерша из Днепра, которая в 2020-м называла Путина "красавчиком" несмотря на войну на Донбассе и оккупированный Крым, теперь плачет под взрывы и обращается к российским подписчикам...

Девушке в сети припомнили ее горячие признания в сторону Путина.

"Я отношусь к Путину, к человеку, который добился всего, который президент уже хе**ву тысячу лет. Я не знаю никого сильнее, чем Путин, никого, влиятельнее, чем Путин. Для меня в этом плане он красавчик", - заявила пару лет назад Анна и сказала, что извиняться за свои слова не собирается.

Теперь же Анна, когда война пришла ближе, плачет на камеру и обращается к российским подписчикам.

Девушка записывала недавно видео, в это время раздались взрывы. Она вышла, осмотреться, хотя делать этого не нужно. Потом рыдала, прикрывая лицо - все это конечно на камеру.

Затем она обратилась к подписчикам из России...

@anna_alkhim #alkhim #алхим оригинальный звук - Anna Alkhim

Ранее мы писали, что Светлане Лободе запретили выступить в Латвии, но она сказала, что концерт отменен из-за плохой погоды.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины