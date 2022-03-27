Лободе запретили выступить в Латвии, но она сказала, что концерт отменен из-за плохой погоды

Светлана Лобода, спустя месяц признавшая Россию агрессором, хотела выступить на благотворительном концерте в Латвии. Певица сказала, что мероприятие отменили из-за плохой погоды. Но выяснилось, что концерт состоялся... просто без участия Лободы.

Об этом сообщили в Посольстве Украины в Латвии, назвав анонс концерта Лободы на 26 марта фейком.

Так, Лобода анонсировала, что совместно с Children’s Hospital Foundation, Президентом Латвии и первой Леди страны будет собирать средства для гуманитарной помощи всем, кто временно оставил свои дома в Украине и вынужденно переехал в Латвию.

Появилась даже афиша ее концерта в Риге в Межпарке в 14:00. Позже артистка написала в Instagram что мероприятие на открытом воздухе отменили из-за "неблагоприятных погодных условий". Но его проведут в ТВ-формате, сбор средств будет через сайт www.bsf.lv, а она выступит, но в следующий раз.

В то же время, она заявила, что перечислила 5000 евро в фонд и призвала своих поклонников присоединиться.

Однако сам концерт в Межпарке был, а вот певицы там не было.

В посольстве разъяснили - певице не дали выступить из-за ее концертов в России

В посольстве проинформировали, что, как и планировалось, благотворительный концерт в поддержку украинского народа состоялся в Риге, в Межапарке, но без участия в нем Светланы Лободы.

"Организаторами концерта было принято решение не включать выступление певицы в программу этого мероприятия, принимая во внимание ее многолетнюю деятельность в россии и для россии, в то время, когда кремль осуществил оккупацию украинского Крыма и Донбасса, совершал убийства украинских военных и мирного населения на Востоке Украины", - говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что благотворительная деятельность приветствуется, "но тогда, когда это не ради шоу, а действительно благотворительный вклад в дело борьбы Украины против кровавого путинского режима".