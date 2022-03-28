Блогерка з Дніпра, яка називала Путіна "красунчиком", тепер ридає під вибухи

"Я ставлюся до Путіна, до людини, яка домоглася всього, який президент вже хє**ву тисячу років. Я не знаю нікого сильніше, ніж Путін, нікого, впливовіше, ніж Путін. Для мене в цьому плані він красунчик", - заявила пару років тому Анна і сказала, що вибачатися за свої слова не збирається.

Тепер же Анна, коли війна прийшла ближче, плаче на камеру і звертається до російських дописувачів.

Дівчина записувала нещодавно відео, в цей час пролунали вибухи. Вона вийшла, озирнутися, хоча робити цього не потрібно. Потім ридала, прикриваючи обличчя - все це звичайно на камеру.

Потім вона звернулася до дописувачів з Росії...