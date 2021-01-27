Блогерша Di.rubens снова влипла в скандал: поблагодарила украинофоба за поддержку

Скандальная блогерша с ником Di.rubens после волны критики в сети из-за видео с рассказом о "любви к России" и последующим "наездом" на офицера ВСУ, которого девушка назвала "человеком, воюющим с мирным населением", снова вызвала недовольство в интернете.
На этот раз Таисия "отличилась" из-за своих слов благодарности россиянину за его поддержку и резкую критику в адрес украинцев. На такой "обмен любезностями" обратил внимание ветеран войны на Донбассе Александр Грамарчук (Гром) в своем Facebook.
Также бывший военный опубликовал соответствующий скан с перепиской в Instagram блогерши.
Так, в комментариях к посту Таисии, в котором девушка излагала свою версию скандальной истории, один из ее подписчиков раскритиковал украинцев.
"Все что могут эти "европеизированные люди" так это орать Слава Украине и смерть москалям! Не бойся ни чего, до конца с тобой! Поставим этих "умников" на место!" - написал россиянин с ником alecperov2020, проживающий в Москве уроженец Казани, у которого на аватарке изображен человек в военной форме.
"Спасибо за то, что вы рядом!" - написала ему Di.rubens в ответ.
Ветерана АТО такая ситуация возмутила.
"Общество искренне удивляется, почему блогерша, которая попала в скандал с глуповатым опросом, так не любит украинскую армию. Все слышали тезисы от нее о том, как ВСУ "убивают мерных жителей", о "фальсификаторе" -Штирлице и о "крови на руках Вооруженных Сил Украины". Так вот, если убрать эмоции и рассмотреть этот организм поближе, то ответ можно увидеть на поверхности. Нелюбовь к своей армии компенсируется любовью к армии России. Все просто", - говорится в публикации.
Блогерша Di.rubens поблагодарила россиянина, который обругал украинцев (фото: скрин facebook.com/grom.alex.grom)
Пользователи сети разделяют возмущение военного.
Ранее сообщалось, что в киевском вузе работает педагог, ненавидящий Украину - она выступает на каналах "ДНР" и росТВ.
Также мы писали о том, что студенты рассказали Styler правду о скандальной преподавательнице НПУ им. Драгоманова и отметили, что сначала она была проукраинской, а потом "сошла с ума".
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