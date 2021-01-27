ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Блогерка Di.rubens знову влипла в скандал: подякувала українофобу за підтримку

Київ, Середа 27 січня 2021 19:27
Блогерка Di.rubens знову влипла в скандал: подякувала українофобу за підтримку
Блогерша Di.rubens знову оскандалилася (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Скандальна блогерка з ніком Di.rubens після хвилі критики в мережі через відео з розповіддю про "любов до Росії" і, згодом, "наїздом" на офіцера ЗСУ, якого дівчина назвала "людиною, яка воює з мирним населенням", знову викликала невдоволення в інтернеті.

Цього разу Таїсія "відзначилася" через свої слова подяки росіянину за його підтримку і різку критику на адресу українців. На такий "обмін люб'язностями" звернув увагу ветеран війни на Донбасі Олександр Грамарчук (Гром) у своєму Facebook.

Також колишній військовий опублікував відповідний скан із листуванням в Instagram блогерки.

Так, в коментарях до посту Таїсії, в якому дівчина викладала свою версію скандальної історії, один з її підписників розкритикував українців.

"Все що можуть ці "європеїзовані люди" так це кричати Слава Україні та смерть москалям! Не бійся ні чого, до кінця з тобою! Поставимо цих "розумників" на місце!" - написав росіянин з ніком alecperov2020, уродженець Казані, що проживає в Москві, у якого на аватарці зображений чоловік у військовій формі.

"Спасибі за те, що ви поруч!" - написала йому Di.rubens у відповідь.

Ветерана АТО така ситуація обурила.

"Суспільство щиро дивується, чому блогєрка, яка попала в скандал з дурнуватим опитуванням, так не любить українську армію. Всі чули тези від неї про те, як ЗСУ "убівают мірних житєлєй", про "фальсифікатора"-Штірліца і "кровь на руках Вооружонних Сіл України". Так от якщо прибрати емоції і розглянути цей організм поближче, то відповідь можна побачити на поверхні. Нелюбов до своєї армії компенсується любов'ю до армії Росії. Все просто", - йдеться у публікації.

Блогерка Di.rubens знову влипла в скандал: подякувала українофобу за підтримку

Блогерка Di.rubens подякувала росіянину, який облаяв українців (фото: скрін facebook.com/grom.alex.grom)

Користувачі мережі поділяють обурення військового.

  • Кров з очей
  • Не раз чув про таку думку, що також підтримую, от якби була московська пропаганда про "правосеках та хлопчиків і монтажну піну" дійсністю, а не тільки пропагандою, то, думаю, був би порядок, і такі б істоти тисячу разів подумали б, перш ніж подібні речі засовувати. Інстинкт самозбереження працює найкраще за все інше...
  • Дивно, чому це "ніщо" тут проживає? Ну ось дива людина, подобається Росія, ну нехай шурує туди. Там і підписників більше буде і забере з собою таких же "ніщо" як сама
  • Ця блогерка - з діагнозом. Чесно. Дістали
  • Обличчя вже болить... сказати, що я в жасі вже... це вже просто нічого не сказати.

Раніше повідомлялося, що у київському виші працює педагог, який ненавидить Україну - вона виступає на каналах "ДНР" і росТБ.

Також ми писали про те, що студенти розповіли Styler правду про скандальну викладачку НПУ їм. Драгоманова і зазначили, що спочатку вона була проукраїнською, а потім "з'їхала з глузду".

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя скандалблогероккупанты

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся