Блогерша Верба показалась в белье на последних сроках беременности: "Хочу быть красивой до конца"
Юлия Верба, которая недавно рассекретила пол своего будущего ребенка, удивила подписчиков смелым контентом. Звезда соцсетей поделилась серией фото, на которых предстала с кругленьким животом в одном белье.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram блогерши рассказывает об этом подробнее.
Верба показалась в белье на последних сроках беременности
На кадрах, которые инфлюэнсер выложила в сеть, она позировала в белье черного цвета. Смелый наряд позволил девушке продемонстрировать уже немалый животик, ведь уже совсем скоро она впервые станет мамой. Снимки, как можно заметить, были сделаны в гардеробной.
В подписи к фотографиям Юлия отметила, что "хочет быть красивой до конца" своей беременности.
"Последний месяц. Хочу быть красивой до конца", - написала Верба.
Блогерша показала себя в белье на последнем месяце беременности (Фото: instagram.com/yuli.verbaaa)
Реакция сети
Фанаты блогерши продолжают активно реагировать на ее смелый "беременный" контент. Вот некоторые их комментарии:
- "Очень красивая беременная"
- "Красавица! Дочь будет вся в маму"
- "Так выглядеть на 9-м месяце, это надо быть волшебницей! Просто вау"
- "Самая прекрасная фигура, которая только может быть у женщины"
- "Здоровой тебе доченьки!".
Что известно о беременности Вербы и ее личной жизни
О беременности звезда соцсетей объявила в июне, опубликовав в своем блоге соответствующие фото.
Блогерша рассказала о беременности в начале лета (Фото: instagram.com/yuli.verbaaa)
О помолвке со своим избранником Константином Юлия объявила в октябре прошлого года. Тогда она опубликовала романтические снимки с кольцом и огромным букетом красных роз.
О помолвке звезда объявила осенью прошлого года (Фото: instagram.com/yuli.verbaaa)
Раньше Юлия была в отношениях с блогером Денисом Притулой. Он задаривал девушку большим количеством подарков.
В одном из интервью Верба заявляла, что бывший возлюбленный подарил ей браслет Cartier, стоимость которого составляет около 5-7 тысяч долларов. Такой ценный презент он решил сделать девушке на день рождения.
Пара несколько раз расставалась, после чего восстанавливала отношения. Так продолжалось до тех пор, пока они не разошлись окончательно.
Недавно Остапчук рассекретил имя своего будущего малыша.
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