Блогерка Верба поділилася щемливим відео з пологів і показала обличчя дитини

Популярна українська блогерка Юлія Верба вчора вперше стала мамою - у неї народилася донька. А сьогодні зірка соцмереж вирішила порадувати своїх фоловерів першим відео з новонародженою.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на новий пост у Instagram 21-річної дівчини.
"Наше Боже благословення", - лаконічно підписала вона публікацію.
На відео показані зворушливі кадри очікування дива: Верба зі своїм майбутнім чоловіком Костянтином перебувають спочатку у палаті, потім у родзалі та операційній. Пара тримає один одного за руки, переживаючи трепетний, але водночас непростий момент народження дитини.
Далі можна побачити перші хвилини життя дитини: перший крик, як малечу зважують і вимірюють зріст, одягають і знайомлять із мамою. Потім її перевозять до іншої палати і кладуть батькові на живіт.
Фоловери Юлії Верби відразу почали коментувати публікацію:
Зазначимо, що дівчинка народилася вчора, 18 вересня, о 13:20 із вагою 3660 г та зростом 54 см.
З самого ранку блогерка ділилася зі своїми підписниками всіма подробицями пологів у Telegram-каналі. Потім Верба тривалий час не виходила на зв'язок із шанувальниками, а згодом повідомила, що їй робитимуть кесарів розтин через те, що немає повного розкриття.