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Блогерка Верба поділилася щемливим відео з пологів і показала обличчя дитини

Блогерка Юлія Верба (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)
Автор: Катерина Собкова

Популярна українська блогерка Юлія Верба вчора вперше стала мамою - у неї народилася донька. А сьогодні зірка соцмереж вирішила порадувати своїх фоловерів першим відео з новонародженою.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на новий пост у Instagram 21-річної дівчини.

"Наше Боже благословення", - лаконічно підписала вона публікацію.

На відео показані зворушливі кадри очікування дива: Верба зі своїм майбутнім чоловіком Костянтином перебувають спочатку у палаті, потім у родзалі та операційній. Пара тримає один одного за руки, переживаючи трепетний, але водночас непростий момент народження дитини.

Далі можна побачити перші хвилини життя дитини: перший крик, як малечу зважують і вимірюють зріст, одягають і знайомлять із мамою. Потім її перевозять до іншої палати і кладуть батькові на живіт.

 

Як відреагували користувачі мережі

Фоловери Юлії Верби відразу почали коментувати публікацію:

  • "Чого я плачу. Це така радість. Нехай її благословить Бог".
  • "Цей плач напевно всіх мам повернув до пологового будинку".
  • "Боже, яке відео! Так приємно бачити таке у улюблених блогерів, особливо, коли розумієш, що за кілька місяців на тебе чекає таке ж щастя".
  • "Перше відео з пологів, що зачепило мене до сліз".
  • "Настільки ніжно, що мурашки по всьому тілу".
  • "Не стримати сліз, настільки зворушливі моменти".
  • "До сліз. Яка солодка дівчинка, диво маленьке".

Зазначимо, що дівчинка народилася вчора, 18 вересня, о 13:20 із вагою 3660 г та зростом 54 см.

З самого ранку блогерка ділилася зі своїми підписниками всіма подробицями пологів у Telegram-каналі. Потім Верба тривалий час не виходила на зв'язок із шанувальниками, а згодом повідомила, що їй робитимуть кесарів розтин через те, що немає повного розкриття.

Донька блогерки (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)

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