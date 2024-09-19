Блогерка Верба поділилася щемливим відео з пологів і показала обличчя дитини

"Наше Боже благословення", - лаконічно підписала вона публікацію.

На відео показані зворушливі кадри очікування дива: Верба зі своїм майбутнім чоловіком Костянтином перебувають спочатку у палаті, потім у родзалі та операційній. Пара тримає один одного за руки, переживаючи трепетний, але водночас непростий момент народження дитини.

Далі можна побачити перші хвилини життя дитини: перший крик, як малечу зважують і вимірюють зріст, одягають і знайомлять із мамою. Потім її перевозять до іншої палати і кладуть батькові на живіт.

Як відреагували користувачі мережі

Фоловери Юлії Верби відразу почали коментувати публікацію:

"Чого я плачу. Це така радість. Нехай її благословить Бог".

"Цей плач напевно всіх мам повернув до пологового будинку".

"Боже, яке відео! Так приємно бачити таке у улюблених блогерів, особливо, коли розумієш, що за кілька місяців на тебе чекає таке ж щастя".

"Перше відео з пологів, що зачепило мене до сліз".

"Настільки ніжно, що мурашки по всьому тілу".

"Не стримати сліз, настільки зворушливі моменти".

"До сліз. Яка солодка дівчинка, диво маленьке".

Зазначимо, що дівчинка народилася вчора, 18 вересня, о 13:20 із вагою 3660 г та зростом 54 см.

З самого ранку блогерка ділилася зі своїми підписниками всіма подробицями пологів у Telegram-каналі. Потім Верба тривалий час не виходила на зв'язок із шанувальниками, а згодом повідомила, що їй робитимуть кесарів розтин через те, що немає повного розкриття.

Донька блогерки (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)