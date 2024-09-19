Блогерша Верба поделилась трогательным видео с родов и показала лицо ребенка

Популярная украинская блогерша Юлия Верба вчера впервые стала мамой - у нее родилась дочь. А сегодня звезда соцсетей решила порадовать своих фолловеров первым видео с новорожденной.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост в Instagram 21-летней девушки.
"Наше Божье благословение", - лаконично подписала она публикацию.
На видео показаны трогательные кадры ожидания чуда: Верба со своим будущим мужем Константином находятся сначала в палате, затем в родзале и операционной. Пара держит друг друга за руки, переживая трепетный, но в то же время непростой момент рождения ребенка.
Далее можно увидеть первые минуты жизни ребенка: первый крик, как малышку взвешивают и измеряют рост, одевают и знакомят с мамой. Затем ее перевозят в другую палату и кладут папе на живот.
Фолловеры Юлии Вербы тут же принялись комментировать публикацию:
Отметим, что девочка родилась вчера, 18 сентября, в 13:20 с весом 3660 г и ростом 54 см.
С самого утра блогерша делилась со своими подписчиками всеми подробностями родов в Telegram-канале. Затем Верба длительное время не выходила на связь с поклонниками, а потом сообщила, что ей будут делать кесарево сечение из-за того, что нет полного раскрытия.