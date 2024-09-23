Блогерка Верба поділилася кадрами шикарної виписки з пологового: фото

"Картина домальована. Ми вдома", - лаконічно підписала вона публікацію.

Для святкового заходу блогерка обрала бежевий костюм із трикотажу, який складався з сукні в довжині максі та кардигану з довгими рукавами та зав'язками під грудьми. Новоспечена мама доповнила стриманий лук прикрасами та натуральним макіяжем у нюдових відтінках.

Верба на виписці (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)

На кадрах Верба позує зі своїм обранцем, а також новонародженою дочкою на фоні кількох шикарних "фонтанів" із рожевих кульок та розкішних букетів. Її прийшли привітати найрідніші люди та друзі.

Юля Верба зі своїм обранцем та донькою на виписці (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)

Що відомо про вагітність та пологи Верби

У листопаді 2023 року блогерка оголосила про заручини зі своїм обранцем Костянтином. Тоді вона опублікувала романтичні світлини з каблучкою та величезним букетом червоних троянд.

А вже у червні 2024 року зірка соцмереж приголомшила шанувальників новиною про вагітність.

Незадовго до пологів вона влаштувала грандіозне свято - гендер-паті, щоб дізнатися стать дитини. До цього свою дитину вона ласкаво називала "горобчиком".

17 вересня Юля Верба оголосила про те, що лягає до пологового будинку через високий тиск. А вже наступного дня повідомила, що їй стимулювали пологи - про всі подробиці вона писала у Telegram-каналі. Потім дівчина тривалий час не виходила на зв'язок із шанувальниками, а згодом повідомила, що їй робитимуть кесарів розтин через те, що немає повного розкриття.

Донька блогерки народилася 18 вересня о 13:20 із вагою 3660 г та зростом 54 см.

Донька блогерки (фото: (фото: instagram.com/yuli.verbaaa))