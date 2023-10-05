Блогерка Верба купила авто для ЗСУ та нарвалася на хейт: чому українці обурені

Чотири авто на 3 000 доларів?

У своєму Instagram Юля опублікувала допис з автівками та підписала його: "Я купила чотири машинки для евакуації для ЗСУ". Проте користувачі помітили, що машини є досить дешевими та не стримали емоцій:

Ви впевнені, що це для евакуації? Бо я як бойовий медик сміливо стверджую, що в цьому можна лиш жмурів евакуювати

Ці 4 корчі дешевші, ніж ті 5 айфонів, на які ти розіграш робиш

Та їх м'ячем можна робити, я вже мовчу про якийсь обстріл мінімальний. Волинянка це топ, типу щоб по частинах евакуйовувати?

Піар вище всього. Згадати про війну через 20 місяців і передати корчі, які через пару кілометрів зламаються

Трошки позору, а може і не трошки

Зауважимо, що ці коментарі писали на фан-сторінці Верби, а от на своїй головній вона закрила їх.

Твіттерська спільнота також відреагувала хвилею жартів.

Скриншоти

Додамо, що в сторіс у Верби військовий пояснив, що саме такі евакуаційні автомобілі їм потрібні, адже їх просто ремонтувати.

Крім того, блогерка відкрила збір для 117-ї бригади та зібрала понад 500 000 гривень за п'ять годин.

Що цьому передувало

Раніше Юля Верба розповідала, що донатить лише офіційним організаціям, але не поширює інші збори та не просить підписників донатити на них. Адже, за словами дівчини, вона не може бути впевненою, куди підуть ці гроші.

Наприкінці серпня стендапер Антон Тимошенко і волонтер Сергій Притула у своєму подкасті висміяли позицію Юлі стосовно донатів. Згодом Антон Тимошенко записав окреме відео, де закликав не робити "тихих" донатів, а робити їх публічними.

Після цього було ще декілька відео з жартами, які, можливо, спонукали Юлю відкрити збір на своїй сторінці.