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Блогер Верба купила авто для ВСУ и нарвалась на хейт: почему украинцы возмущены

Вербу захейтили за помощь ВСУ (фото: instagram.com/verbaaa__verbaaaaa)
Автор: Юлия Гаюк

Известная украинская блогерша-миллионница Юля Верба приобрела для ВСУ четыре эвакуационных автомобиля и лично передала на фронт. Однако украинцы все равно возмущены.

РБК-Украина (проект Styler) разобралось, что не так с репутацией Вербы во время полномасштабной войны.

Четыре автомобиля на 3 000 долларов?

В своем Instagram Юля опубликовала пост с автомобилями и подписала его: "Я купила четыре машинки для эвакуации для ВСУ". Однако пользователи заметили, что машины достаточно дешевы и не сдержали эмоций:

  • В
  • Ви впевнені, що це для евакуації? Бо я як бойовий медик сміливо стверджую, що в цьому можна лиш жмурів евакуювати
  • Ці 4 корчі дешевші, ніж ті 5 айфонів, на які ти розіграш робиш
  • Та їх м'ячем можна робити, я вже мовчу про якийсь обстріл мінімальний. Волинянка це топ, типу щоб по частинах евакуйовувати?
  • Піар вище всього. Згадати про війну через 20 місяців і передати корчі, які через пару кілометрів зламаються
  • Трошки позору, а може і не трошки

Заметим, что эти комментарии писали на фан-странице Вербы, а вот на своей главной она их закрыла.

Твиттерское сообщество также отреагировало волной шуток.

Скриншоты

Добавим, что в сторис у Вербы военный объяснил, что именно такие эвакуационные автомобили им нужны, ведь их просто ремонтировать.

Кроме того, блогер открыла сбор для 117-й бригады и собрала более 500 000 гривен за пять часов.

Что этому предшествовало

Ранее Юля Верба рассказывала, что донатит только официальным организациям, но не распространяет другие собрания и не просит подписчиков донатить на них. Ведь, по словам девушки, она не может быть уверена, куда пойдут эти деньги.

 

В конце августа стендапер Антон Тимошенко и волонтер Сергей Притула в своем подкасте высмеяли позицию Юли по отношению к донатам. Затем Антон Тимошенко записал отдельное видео, где призвал не делать "тихих" донатов, а делать их публичными.

 

После этого последовало еще несколько видео с шутками, которые, возможно, побуждали Юлю открыть сбор на своей странице.

 

@anton_tymoshenko

Вибачаюсь, але це лол кек.

оригінальний звук - anton_tymoshenko

 

Раньше мы рассказывали о блогерше, которая ездит ночью по Южному мосту с бывшим животноводом.

Читайте также, как Корячка предложила провести переговоры с РФ и назвала ВСУ "мясом".

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блогеркадонати