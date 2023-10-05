Блогер Верба купила авто для ВСУ и нарвалась на хейт: почему украинцы возмущены

Четыре автомобиля на 3 000 долларов?

В своем Instagram Юля опубликовала пост с автомобилями и подписала его: "Я купила четыре машинки для эвакуации для ВСУ". Однако пользователи заметили, что машины достаточно дешевы и не сдержали эмоций:

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Ви впевнені, що це для евакуації? Бо я як бойовий медик сміливо стверджую, що в цьому можна лиш жмурів евакуювати

Ці 4 корчі дешевші, ніж ті 5 айфонів, на які ти розіграш робиш

Та їх м'ячем можна робити, я вже мовчу про якийсь обстріл мінімальний. Волинянка це топ, типу щоб по частинах евакуйовувати?

Піар вище всього. Згадати про війну через 20 місяців і передати корчі, які через пару кілометрів зламаються

Трошки позору, а може і не трошки

Заметим, что эти комментарии писали на фан-странице Вербы, а вот на своей главной она их закрыла.

Твиттерское сообщество также отреагировало волной шуток.

Скриншоты

Добавим, что в сторис у Вербы военный объяснил, что именно такие эвакуационные автомобили им нужны, ведь их просто ремонтировать.

Кроме того, блогер открыла сбор для 117-й бригады и собрала более 500 000 гривен за пять часов.

Что этому предшествовало

Ранее Юля Верба рассказывала, что донатит только официальным организациям, но не распространяет другие собрания и не просит подписчиков донатить на них. Ведь, по словам девушки, она не может быть уверена, куда пойдут эти деньги.

В конце августа стендапер Антон Тимошенко и волонтер Сергей Притула в своем подкасте высмеяли позицию Юли по отношению к донатам. Затем Антон Тимошенко записал отдельное видео, где призвал не делать "тихих" донатов, а делать их публичными.

После этого последовало еще несколько видео с шутками, которые, возможно, побуждали Юлю открыть сбор на своей странице.