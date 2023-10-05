Блогер Верба купила авто для ВСУ и нарвалась на хейт: почему украинцы возмущены

Известная украинская блогерша-миллионница Юля Верба приобрела для ВСУ четыре эвакуационных автомобиля и лично передала на фронт. Однако украинцы все равно возмущены.
РБК-Украина (проект Styler) разобралось, что не так с репутацией Вербы во время полномасштабной войны.
В своем Instagram Юля опубликовала пост с автомобилями и подписала его: "Я купила четыре машинки для эвакуации для ВСУ". Однако пользователи заметили, что машины достаточно дешевы и не сдержали эмоций:
Заметим, что эти комментарии писали на фан-странице Вербы, а вот на своей главной она их закрыла.
Твиттерское сообщество также отреагировало волной шуток.
Скриншоты
Добавим, что в сторис у Вербы военный объяснил, что именно такие эвакуационные автомобили им нужны, ведь их просто ремонтировать.
Кроме того, блогер открыла сбор для 117-й бригады и собрала более 500 000 гривен за пять часов.
Ранее Юля Верба рассказывала, что донатит только официальным организациям, но не распространяет другие собрания и не просит подписчиков донатить на них. Ведь, по словам девушки, она не может быть уверена, куда пойдут эти деньги.
В конце августа стендапер Антон Тимошенко и волонтер Сергей Притула в своем подкасте высмеяли позицию Юли по отношению к донатам. Затем Антон Тимошенко записал отдельное видео, где призвал не делать "тихих" донатов, а делать их публичными.
После этого последовало еще несколько видео с шутками, которые, возможно, побуждали Юлю открыть сбор на своей странице.
@anton_tymoshenko
Вибачаюсь, але це лол кек.оригінальний звук - anton_tymoshenko
Раньше мы рассказывали о блогерше, которая ездит ночью по Южному мосту с бывшим животноводом.
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