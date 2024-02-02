Блогерка Шаманська зізналася, чому не повертається в Україну разом з сином

Чому блогерка не привозить сина в Україну

Шаманська вирішила відповісти на питання фанів та пояснила, що хвилюється за безпеку своєї дитини. Блогерка не повертається в Україну, адже хоче, щоб її син "навчався в школі та спав у ліжку".

Шаманська сказала, чому не повертається в Україну (скріншот)

При цьому блогерка зазначила, що вона може дечим жертвувати. І це задля того, пояснила Шаманська, аби син "жив спокійним та повноцінним життям".

"І для цього я готова жертвувати навіть своєю кар'єрою... І рівнем життя", - наголосила вона.

Також блогерка розповіла, що нині у США вона може спокійно жити лише тоді, коли має певний запас грошей. Йдеться про кошти, еквіваленті оплаті житла ті іншим платежам. Це, за словами Шаманської, приблизно 4-5 тисяч доларів.

Блогерка відповіла, скільки грошей витрачає на місяць (скріншот)

Хто така Шаманська

Блогерка починала з роботи на телебаченні. Потім вона вийшла за коміка Руслана Ханумака, від якого народила сина. На тлі повномасштабної війни РФ проти України зіркова родина перебувала за кордоном, потім її чоловік повертався до Києва.

Шаманська та Ханумак (фото: instagram.com/shamankaa)

Але взимку 2023 року Шаманська заявила про розлучення з Ханумаком. Нещодавно ж блогерка відповіла, чи платить її колишній аліменти на сина.