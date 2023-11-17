Блогерка Шаманська вперше зізналася, що збільшила груди: "Мама просила цього не робити"

Відома українська блогерка Аліна Шаманська вперше зізналася, що зробила операцію на збільшення грудей. За словами зірки, її мама була проти цього.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал знаменитості.

Аліна Шаманська збільшила груди

Блогерка розповіла, що її мама померла від раку молочної залози, тому вона просила доньку, щоб та нічого не робила зі своїми грудьми.

Аліна Шаманська (фото: instagram.com/shamankaa)

"Вона мені казала: не роби цього, будь ласка, тому що в мене онкологія грудей. Моя мама померла від раку. Але я збільшила груди до 3 розміру", - поділилася Аліна.

Шаманська додала, що наважилася на такий крок не через комплекси або мрію.

"Я тоді співпрацювала з пластичним хірургом, і він сказав, що зробить це. Це було по бартеру. Тоді в мене був якийсь настрій - я подумала, чого б не зробити собі груди. Я молода, живу це життя всього один раз. Розуміла, що груди додадуть мені привабливості", - сказала вона.

Аліна Шаманська (фото: instagram.com/shamankaa)

До слова, зірка неодноразово зізнавалась, що лягала під ніж хірурга. Однак про груди, які, як виявиловся, зробила до народження дитини, вона не розповідала.

Так, Аліна змінювала форму носа і щік, робила уколи краси й вставляла вініри.

Все це блогерка робила безкоштовно - за бартером.