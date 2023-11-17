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Блогерша Шаманская впервые призналась, что увеличила грудь: "Мама просила этого не делать"

Пятница 17 ноября 2023 22:38
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Блогерша Шаманская впервые призналась, что увеличила грудь: "Мама просила этого не делать" Алина Шаманская (фото: instagram.com/shamankaa)
Автор: Иванна Пашкевич

Известная украинская блогерша Алина Шаманская впервые призналась, что сделала операцию по увеличению груди. По словам звезды, ее мама была против этого.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube канал знаменитости.

Алина Шаманская увеличила грудь

Блогерша рассказала, что ее мама умерла от рака молочной железы, поэтому она просила дочь, чтобы та ничего не делала со своей грудью.

Блогерша Шаманская впервые призналась, что увеличила грудь: &quot;Мама просила этого не делать&quot;

Алина Шаманская (фото: instagram.com/shamankaa)

"Она мне говорила: не делай этого, пожалуйста, потому что у меня онкология груди. Моя мама умерла от рака. Но я увеличила грудь до 3 размера", - поделилась Алина.

Шаманская добавила, что решилась на такой шаг не из-за комплексов или мечты.

"Я тогда сотрудничала с пластическим хирургом, и он сказал, что сделает это. Это было по бартеру. Тогда у меня было какое-то настроение - я подумала, чего бы не сделать себе грудь. Я молода, живу эту жизнь всего один раз. Понимала, что грудь придаст мне привлекательности", - сказала она.

Блогерша Шаманская впервые призналась, что увеличила грудь: &quot;Мама просила этого не делать&quot;

Алина Шаманская (фото: instagram.com/shamankaa)

К слову, звезда не раз признавалась, что ложилась под нож хирурга. Однако о груди, которую, как оказалось, сделала до рождения ребенка, она не рассказывала.

Так, Алина меняла форму носа и щек, делала уколы красоты и вставляла виниры.

Все это блогерша делала бесплатно - по бартеру.

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