Блогерка Пренткович, яка втекла з України, вагітна (відео)

"+1", - лаконічно відзначила знаменитість у публікації.

На відео щаслива родина відпочиває на березі моря. У кадрі не лише блогерка та її обранець, а й їхні діти - Іван та Адам. Вони трепетно обіймають мамин живіт і цілують його.

Жодних інших подробиць про свою вагітність Пренткович не озвучила.

Чому Пренткович та Гонковський втекли з України

Наприкінці січня у мережі почало активно поширюватися фото, на якому зображено момент, як Андрій Гонковський, чоловік Тані Пренткович, проводить час із нею на Мальдівах.

Одна з туристок зафіксувала моменти, як блогерка, її діти та коханий насолоджуються часом у місцевому кафе на острові.

Багато хто висловив своє обурення з приводу цього вчинку підприємця з огляду на те, що раніше він їздив до Польщі як волонтер.

Пренткович із чоловіком (фото: instagram.com/tanyaprentkovych)

Сам Андрій підтвердив, що він справді відпочивав із сім'єю, пояснивши, що благодійний захід, на якому він мав виступити як ведучий, був перенесений на іншу дату. Тому він вирішив приєднатися до сім'ї на Мальдівах.

Пренткович підкреслила, що її обранець законно перетнув державний кордон, і він не розуміє критики, оскільки він "нічого не вкрав, веде чесний бізнес і допомагає".

Після сплеску обурення інфлюенсерка усвідомила помилку, пов'язану з відпочинком із чоловіка, називаючи це "імпульсивним та необдуманим" рішенням.

Блогерка (фото: instagram.com/tanyaprentkovych)

Однак багато хто досі сумнівається в щирості слів блогерки, висміюючи її пояснення та висловлюючи критику.

Також Гонковський заявляв, що через постійні загрози їхній родині вони вирішили переїхати.

Пренткович с дітьми (фото: instagram.com/tanyaprentkovych)