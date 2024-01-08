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Блогерка показала, чому важливо мити овочі. Дивіться, який "подарунок" вона знайшла у броколі

Понеділок 08 січня 2024 22:03
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Блогерка показала, чому важливо мити овочі. Дивіться, який "подарунок" вона знайшла у броколі Як правильно мити броколі (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Усі знають, як важливо мити руки, але не усі пам'ятають, що мити потрібно й овочі та фрукти. Втім, блогерка Кім Роджерс наочно продемонструвала, чому не варто ігнорувати "водні процедури" для продуктів, як-от броколі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео з Instagram-сторінки жінки.

Який "сюрприз" можна знайти у броколі

Блогерка показала, як одна з користувачок мережі була ошелешена, коли поклала броколі на фольгу, а потім помітила зелену тлю. Її було дуже багато. Мало того, там можна було побачити ще й інших комах.

Звісно ж, не усі знають, що іноді таке дійсно трапляється. Саме тому важливо мити овочі та ретельно стежити, чи не причаїлися там комахи. Черв'ячки у броколі здивували багатьох користувачів. Але блогерка розповіла, як усунути таку проблему.

Блогерка показала, чому важливо мити овочі. Дивіться, який &quot;подарунок&quot; вона знайшла у броколі

Які комахи ховаються в овочах (скріншот)

Як замочувати броколі, аби вимити черв'яків та жучків

Блогерка радить приготувати спеціальний розчин, у якому потрібно вимочувати броколі протягом 5-10 хвилин. Для його приготування вам знадобляться:

  • 2 склянки оцту
  • сік половина лайма або лимона
  • 2 столові ложки солі
  • 3,5 літри води.

Просто змішайте усе це у великій мисці або каструлі. У рідині з оцтом та сіллю комахи виповзуть з броколі, після чого потрібно ретельно промити овоч під проточною водою. Так ви точно не отримаєте "додатковий білок" у вигляді комах.

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