Блогерка показала, чому важливо мити овочі. Дивіться, який "подарунок" вона знайшла у броколі
Усі знають, як важливо мити руки, але не усі пам'ятають, що мити потрібно й овочі та фрукти. Втім, блогерка Кім Роджерс наочно продемонструвала, чому не варто ігнорувати "водні процедури" для продуктів, як-от броколі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео з Instagram-сторінки жінки.
Який "сюрприз" можна знайти у броколі
Блогерка показала, як одна з користувачок мережі була ошелешена, коли поклала броколі на фольгу, а потім помітила зелену тлю. Її було дуже багато. Мало того, там можна було побачити ще й інших комах.
Звісно ж, не усі знають, що іноді таке дійсно трапляється. Саме тому важливо мити овочі та ретельно стежити, чи не причаїлися там комахи. Черв'ячки у броколі здивували багатьох користувачів. Але блогерка розповіла, як усунути таку проблему.
Які комахи ховаються в овочах (скріншот)
Як замочувати броколі, аби вимити черв'яків та жучків
Блогерка радить приготувати спеціальний розчин, у якому потрібно вимочувати броколі протягом 5-10 хвилин. Для його приготування вам знадобляться:
- 2 склянки оцту
- сік половина лайма або лимона
- 2 столові ложки солі
- 3,5 літри води.
Просто змішайте усе це у великій мисці або каструлі. У рідині з оцтом та сіллю комахи виповзуть з броколі, після чого потрібно ретельно промити овоч під проточною водою. Так ви точно не отримаєте "додатковий білок" у вигляді комах.
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