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Блогерша показала, почему важно мыть овощи. Смотрите, какой "подарок" она нашла в брокколи

Понедельник 08 января 2024 22:03
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Блогерша показала, почему важно мыть овощи. Смотрите, какой "подарок" она нашла в брокколи Как правильно мыть брокколи (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Все знают, как важно мыть руки, но не все помнят, что мыть нужно и овощи с фруктами. Однако блогерша Ким Роджерс наглядно продемонстрировала, почему не стоит игнорировать "водные процедуры" для продуктов, таких как брокколи.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео с Instagram-страницы женщины.

Какой "сюрприз" можно найти в брокколи

Блогерша показала, как одна из юзеров сети была ошарашена, когда положила брокколи на фольгу, а затем заметила зеленую тлю. Ее было очень много. Более того, там можно было увидеть еще и других насекомых.

Конечно, не все знают, что иногда такое действительно происходит. Именно поэтому важно мыть овощи и тщательно следить, не притаились ли там насекомые. Червячки в брокколи удивили многих пользователей. Но блогерша рассказала, как устранить такую проблему.

Блогерша показала, почему важно мыть овощи. Смотрите, какой &quot;подарок&quot; она нашла в брокколи

Какие насекомые прячутся в овощах (скриншот)

Как замачивать брокколи, чтобы вымыть червей и жучков

Блогер советует приготовить специальный раствор, в котором нужно вымачивать брокколи в течение 5-10 минут. Для его приготовления вам понадобятся:

  • 2 стакана уксуса
  • сок половина лайма или лимона
  • 2 столовые ложки соли
  • 3,5 литра воды.

Просто смешайте все это в большой миске или кастрюле. В жидкости с уксусом и солью насекомые выползут из брокколи, после чего следует тщательно промыть овощ под проточной водой. Так вы точно не получите "дополнительный белок" в виде насекомых.

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