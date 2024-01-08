Блогерша показала, почему важно мыть овощи. Смотрите, какой "подарок" она нашла в брокколи

Все знают, как важно мыть руки, но не все помнят, что мыть нужно и овощи с фруктами. Однако блогерша Ким Роджерс наглядно продемонстрировала, почему не стоит игнорировать "водные процедуры" для продуктов, таких как брокколи.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео с Instagram-страницы женщины.

Какой "сюрприз" можно найти в брокколи

Блогерша показала, как одна из юзеров сети была ошарашена, когда положила брокколи на фольгу, а затем заметила зеленую тлю. Ее было очень много. Более того, там можно было увидеть еще и других насекомых.

Конечно, не все знают, что иногда такое действительно происходит. Именно поэтому важно мыть овощи и тщательно следить, не притаились ли там насекомые. Червячки в брокколи удивили многих пользователей. Но блогерша рассказала, как устранить такую проблему.

Какие насекомые прячутся в овощах (скриншот)

Как замачивать брокколи, чтобы вымыть червей и жучков

Блогер советует приготовить специальный раствор, в котором нужно вымачивать брокколи в течение 5-10 минут. Для его приготовления вам понадобятся:

2 стакана уксуса

сок половина лайма или лимона

2 столовые ложки соли

3,5 литра воды.

Просто смешайте все это в большой миске или кастрюле. В жидкости с уксусом и солью насекомые выползут из брокколи, после чего следует тщательно промыть овощ под проточной водой. Так вы точно не получите "дополнительный белок" в виде насекомых.