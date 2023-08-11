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Блогерка з Дніпра обізвала жителів заходу України "заводом де*ілів"

Фото: Анна Алхім обзиває українців не вперше (instagram.com/anna_alkhim)
Автор: Людмила Жукова

Скандальна блогерка з Дніпра Ганна Алхім, яка раніше заявила, що слухає російську музику зі стрімінгових платформ, потрапила в новий скандал. Цього разу вона обізвала жителів заходу України "заводом де*ілів".

Відео вона опублікувала у своєму Instagram, але вже вранці 11 серпня закрила сторінку.

Деталі скандалу

Блогер на відео у сторіс обізвала жителів західних областей України - Рівненської, Волинської, Тернопільської, Хмельницької, Львівської та Закарпатської "заводом д*білів".На скріншоті вона написала цю фразу, це гарно видно у ролику.

Їй не подобається, що у цих регіонах люди спілкуються українською мовою та можуть вимагати цього від гостей з інших міст.

"Тим, хто це не подобається, можете відписатися. У мене багато друзів в Ужгороді і ніхто не реагує так, як ви. Що ви хочете сказати - я неправду опублікувала? Правду-правду", - цинічно заявила скандальна Алхім.

Блогерша не вперше обзиває українців

Так, Алхім потрапила до скандалу після того, як у сторіс в Instagram розмістила інформацію про те, що в деяких лікарнях Дніпра знаходяться українські військові, яким потрібна допомога. Через кілька годин окупанти завдали удару по лікарні у Дніпрі. В результаті Алхім звинуватили у тому, що саме вона своїм сторісами скоригувала удар по лікарні.

Вона почала виправдовуватися, що це у той день було у всіх фотоблогах мешканців Дніпра і зробила репост із доброю метою, щоб допомогти. Тоді вона назвала людей "тупорилим стадом".

"Алхім завжди крайня. Війна почалася - Алхім. Про путіну три роки тому - Алхім винна. Я завжди скрізь крайня, тому що я даю відповідь. Людям не подобається, що я говорю правду. Тупорило стадо. Хтось розніс, і вони навіть не дивляться, що підірвали, я винна, смерть на моїх руках. Яка смерть, на чиїх руках", - обурилася блогерка.

Анна Алхім - блогер з Дніпра (фото: instagram.com/anna_alkhim)

Нагадаємо, що українська блогерка Юля Верба купила собі "мерс" за 10 млн і жорстко оскандалилася.

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блогерка