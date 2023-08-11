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Блогерша из Днепра обозвала жителей запада Украины "заводом де*илов"

Фото: Анна Алхим обзывает украинцев не первый раз (instagram.com/anna_alkhim)
Автор: Людмила Жукова

Скандальная блогер из Днепра Анна Алхим, которая ранее заявила, что слушает российскую музыку со стриминговых платформ, попала в новый скандал. На этот раз она обозвала жителей запада Украины "заводом де*илов".

Видео она опубликовала в своем Instagram, но уже утром 11 августа закрыла аккаунт.

Детали скандала

Блогер на видео в сторис обозвала жителей западных областей Украины - Ровенской, Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Львовской и Закарпатской "заводом д*билов". На скриншоте она написала эту фразу, это хорошо видно на видео.

Ей не нравится, что в этих регионах люди общаются на украинском языке и могут требовать этого от гостей из других городов.

"Тем, кто это не нравится, можете отписаться. У меня много друзей в Ужгороде и никто не реагирует так, как вы. Что вы хотите сказать - я неправду опубликовала? Правду-правду", - цинично заявила скандальная Алхим.

 

Блогерша не в первый раз обзывает украинцев

Так, Алхим попала в скандал после того, как в сторис в Instagram разместила информацию о том, что в некоторых больницах Днепра находятся украинские военные, которым нужна помощь. Спустя несколько часов оккупанты нанесли удар по больнице в Днепре. В результате Алхим обвинили в том, что именно она своим сторис скорректировала удар по больнице.

Она начала оправдываться, что это в тот день было во всех фотоблогах жителей Днепра и сделала репост с благой целью, чтобы помочь. Тогда она назвала людей  "тупорылым стадом".

"Алхим всегда крайняя. Война началась - Алхим. О путине три года назад - Алхим виновата. Я всегда везде крайняя, потому что я даю ответ. Людям не нравится, что я говорю правду. Тупорылое стадо. Кто-то разнес, и они даже не смотрят что взорвали, я виновата, смерть на моих руках. Какая смерть, на чьих руках", - возмутилась блогерша.

Анна Алхим - блогер из Днепра (фото: instagram.com/anna_alkhim)

Напомним, что украинская блогерша Юля Верба купила себе "мерс" за 10 млн и жестко оскандалилась.

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блогерка