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Блогера-панікера з літака Мілан-Київ зловили на брехні

STYLERЖиття    13.03.2020 - 09:02
Блогера-панікера з літака Мілан-Київ зловили на брехні
Блогера зловили на брехні (Скріншот з відео)

Блогер Антон Гура спеціально провокує на паніку в українців

Коронавірус в Україні заразив вже трьох людей, але паніка серед українців триває. У цьому допомагають деякі блогери, які провокують хвилювання і страх у людей. Так, наприклад, днями блогер Антон Гура повідомив інформацію, що у Київ прибув з Мілана цілий літак інфікованих людей коронавірусом. За словами чоловіка, на борту всі люди кашляли і чхали.

Блогер Богдан Буткевич повідомив, що насправді Антон Гура ніякого відношення до медицини не має. Зараз він нібито проводить експеримент і летить в Мілан. Також блогер здійснює незрозумілі дії, він бігає в протигазі по заправках і всіляко "розпалює" паніку.

"Цей чувак не вилазить з ефірів ватного "Клименко тайм", дружок Радуцького і вже кілька разів намагався хайпувати на темі вірусу - наприклад, бігав по заправці в протигазі. І тепер він типу для "соціального експерименту" летить раптом в Мілан. Ніякого відношення до медицини він не має, хоча говорить про зворотнє", - написав Буткевич.

До речі, Антон Гура народився в Києві 12 лютого 1982 (зараз йому 38 років). Проживає він у столиці, а в 2014 році був кандидатом від партії "УКРОП" до київської міської ради.

"Судячи з усього, люди з плюсів вже остаточно втратили людський вигляд і займаються цілеспрямованим розгоном паніки. Вже не знаю - заради рейтингів, або тому що власник каналу, зараз явно грає на пониження і максимальний бедлам в країні. Щоб довести справу до дефолту, повернути собі Привату і захоплення максимальної кількості активів у каламутній водичці хаосу", - підсумував Буткевич.

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