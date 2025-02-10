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Блогер Станіслав Домбровський, який втік до Швейцарії, просить вибачення в українців

Фото: блогер Станіслав Домбровський, який втік до Швейцарії, просить вибачення в українського народу
Автор: Юлія Бойко

Одеський треш блогер Стас Домбровський, який останнім часом проживає в Швейцарії, записав відеозвернення до українського народу, де просить вибачення за свої вчинки та розповсюдження деструктивного контенту.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відповідне відео.

Водночас в Україні  Домбровський знаходиться в розшуку  за обвинуваченням по ст.296 Ч.2 КК України (Хуліганство, вчинене групою осіб).

На відео Стас Домбровський зазначає, що переоцінив свою поведінку та щиро розкаюється: "шановні підписники, люди яких я образив, я хочу принести вам свої вибачення, за всю ту мішуру, браваду, за те все що наговорив за цей час, за те все, що наробив. Роблю це щиро і від душі".

 

Нагадаємо, Стас Домбровський раніше був відомий в Одесі як блогер, поет та активіст, що приймав участь в різного роду замовних акціях. Згідно даних офіційної біографії, Домбровський в юності вживав наркотики та має декілька судимостей.

Після початку повномасштабного вторгнення Стас Домбровський разом із сім'єю  виїхав за кордон до Швейцарії. Там він продовжив свою "блогерську" діяльність. В своїх публікаціях Домбровський бездоказово звинувачував українських чиновників та ТОП-силовиків. Станом на 2025 рік більша частина соціальних мереж Домбровського заблокована за деструктивний контент.

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