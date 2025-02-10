Сбежавший в Швейцарию блогер Станислав Домбровский просит прощения у украинцев

В то же время в Украине Домбровский находится в розыске по обвинению по ст.296 Ч.2 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц).

На видео Стас Домбровский отмечает, что переоценил свое поведение и искренне раскаивается: "уважаемые подписчики, люди которых я обидел, я хочу принести вам свои извинения, за всю ту мишуру, браваду, за то все что наговорил за это время, за то все, что наделал. Делаю это искренне и от души".

Напомним, Стас Домбровский ранее был известен в Одессе как блогер, поэт и активист, принимавший участие в разного рода заказных акциях. Согласно данным официальной биографии, Домбровский в юности употреблял наркотики и имеет несколько судимостей.

После начала полномасштабного вторжения Стас Домбровский вместе с семьей выехал за границу в Швейцарию. Там он продолжил свою "блогерскую" деятельность. В своих публикациях Домбровский бездоказательно обвинял украинских чиновников и ТОП-силовиков. По состоянию на 2025 год большая часть социальных сетей Домбровского заблокирована за деструктивный контент.