Блогер из Швейцарии на Донбассе снял фильм о российской агрессии: видео "взорвало" интернет

Блогер из Швейцарии Le Grand JD в Украине снял документальный фильм о развязанной Россией войне на Донбассе, побывав на передовой в зоне проведения ООС и пообщавшись с бойцами ВСУ и местными жителями.
Картина доступна для просмотра на YouTube-канале блогера.
Фильм под названием "Война в Украине" (La guerre en Ukraine) снят на французском языке. Ролик выложили в сеть 14 марта, и по состоянию на сейчас количество просмотров уже превысило 900 тысяч.
Автор фильма называет эту войну единственной, которая все еще продолжается на европейском континенте.
В 30-минутной картине блогер рассказал о событиях Революции Достоинства зимой 2013-2014 годов, об интервенции России в Украину и аннексии Крыма и оккупации территорий в Луганской и Донецкой областях.
"С 2014 года идет война на Донбассе, востоке Украины. Я действительно хотел показать вам, что происходит в этих областях", - объяснил блогер в Instagram идею своего фильма.
Блогер из Швейцарии Le Grand JD на Донбассе в зоне ООС (фото: instagram.com/legrandjd)
Также в картине Le Grand JD показана его беседа и женщиной Лилией, чей дом в 2014 году оказался на линии разграничения. Украинка рассказывает о своем отношении к войне, которая продолжается уже седьмой год.
Видео: Блогер из Швейцарии снял фильм о войне на Донбассе
В своем фильме блогер рассказывает о российской пропаганде, о сбитом в небе над Донбассом пассажирском Боинге МН17, показывает, как люди пересекают линию разграничения в Станице Луганской, посещает украинских бойцов на фронте.
Швейцарский блогер снял фильм о российской военной агрессии в Украине на Донбассе (фото: кадры из фильма)
Ранее сообщалось, что украинский фильм о Донбассе стал лауреатом премии в США.
Недавно сообщалось, что боевик "ДНР" во время попойки взорвал друзей гранатой, и подобные ЧП в оккупированной Горловке случаются нередко.