Блогер зі Швейцарії на Донбасі зняв фільм про російську агресію: відео "підірвало" інтернет

Блогер зі Швейцарії Le Grand JD в Україні зняв документальний фільм про розв'язану Росією війну на Донбасі, побувавши на передовій в зоні проведення ООС і поспілкувавшись з бійцями ЗСУ та місцевими жителями.
Картина доступна для перегляду на YouTube-каналі блогера.
Фільм під назвою "Війна в Україні" (La guerre en Ukraine) знята французькою мовою. Ролик виклали в мережу 14 березня, і станом на зараз кількість переглядів вже перевищила 900 тисяч.
Автор фільму називає цю війну єдиною, яка досі триває на європейському континенті.
У 30-хвилинної картини блогер розповів про події Революції Гідності взимку 2013-2014 років, про інтервенцію Росії в Україну та анексію Криму й окупацію територій в Луганській і Донецькій областях.
"Від 2014 року йде війна на Донбасі, сході України. Я дійсно хотів показати вам, що відбувається в цих областях", - пояснив блогер у Instagram ідею свого фільму.
Блогер зі Швейцарії Le Grand JD на Донбасі в зоні ООС (фото: instagram.com/legrandjd)
Також в картині Le Grand JD показана його бесіда і жінкою Лілією, чий будинок у 2014 році опинився на лінії розмежування. Українка розповідає про своє ставлення до війни, яка триває вже сьомий рік.
Відео: Блогер з Швейцарії зняв фільм про війну на Донбасі
У своєму фільмі блогер розповідає про російську пропаганду, про збитий в небі над Донбасом пасажирський Боїнг МН17, показує, як люди перетинають лінію розмежування у Станиці Луганській, відвідує українських бійців на фронті.
Швейцарський блогер зняв фільм про російську військову агресію в Україні на Донбасі (фото: кадри з фільму)
Раніше повідомлялося, що український фільм про Донбас став лауреатом премії в США.
Нещодавно повідомлялося, що бойовик "ДНР" під час пиятики підірвав друзів гранатою, і подібні НП в окупованій Горлівці трапляються нерідко.