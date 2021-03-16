Блогер зі Швейцарії на Донбасі зняв фільм про російську агресію: відео "підірвало" інтернет

Фільм під назвою "Війна в Україні" (La guerre en Ukraine) знята французькою мовою. Ролик виклали в мережу 14 березня, і станом на зараз кількість переглядів вже перевищила 900 тисяч.

Автор фільму називає цю війну єдиною, яка досі триває на європейському континенті.

У 30-хвилинної картини блогер розповів про події Революції Гідності взимку 2013-2014 років, про інтервенцію Росії в Україну та анексію Криму й окупацію територій в Луганській і Донецькій областях.

"Від 2014 року йде війна на Донбасі, сході України. Я дійсно хотів показати вам, що відбувається в цих областях", - пояснив блогер у Instagram ідею свого фільму.

Блогер зі Швейцарії Le Grand JD на Донбасі в зоні ООС (фото: instagram.com/legrandjd)

Також в картині Le Grand JD показана його бесіда і жінкою Лілією, чий будинок у 2014 році опинився на лінії розмежування. Українка розповідає про своє ставлення до війни, яка триває вже сьомий рік.

Відео: Блогер з Швейцарії зняв фільм про війну на Донбасі

У своєму фільмі блогер розповідає про російську пропаганду, про збитий в небі над Донбасом пасажирський Боїнг МН17, показує, як люди перетинають лінію розмежування у Станиці Луганській, відвідує українських бійців на фронті.

Швейцарський блогер зняв фільм про російську військову агресію в Україні на Донбасі (фото: кадри з фільму)