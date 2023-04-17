Блогер розкрив діагноз Олега Винника: співак може більше не повернутися в Україну

Виїзд у Німеччину та хвороба

Про проблеми зі здоров'ям знаменитого українського співака стало відомо ще до початку повномасштабного вторгнення РФ. Так, артисту у зв'язку з цим навіть доводилося скасувати низку концертів у листопаді позаминулого року.

Винник виїхав у Берлін, де у зірки своє житло, і він легально проживає за кордоном понад 20 років.

"Зникнення" артиста, розвінчання домислів і підтримка ЗСУ

Слід зазначити, що оскільки співак тривалий час вважав за краще "не світитися" у громадському просторі, і досить рідко давав себе знати у соціальних мережах, чимало шанувальників його творчості стали всерйоз побоюватися за долю свого улюбленого виконавця.

Час від часу колеги Винника по сцені, а також представники його команди у різних інтерв'ю та коментарях давали зрозуміти про хворобу співака, розвінчували усіляку "зраду", і зазначали, що артист у Німеччині продовжує надавати допомогу захисникам України через свій благодійний фонд "Вовчиця" - відправляє авто для військових на фронті

Фото: Олег Винник із водіями-волонтерами (facebook.com/nedzelskiy.roman)

Від чого лікується Винник

Водночас багато селебриті вказували, що розкривати діагноз Винника вони не хочуть, бо вважають це не коректним - мовляв, розставити всі крапки над "і" має сам співак.

Однак зараз блогер у новому випуску своєї програми вирішив все ж таки розкрити, які насправді можуть бути проблеми зі здоров'ям у поп-ідола.

"Багато разів ми вже розбирали драму його життя. Хто не в курсі, хворіє він на онкологію", - сказав Беспалов.

Він також розповів про те, що Олег Вінник "досить важко переносив, переніс, лікується" від онкології у клініці Берліна.

Олег Винник (фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)

Може не повернутися в Україну

З посиланням на джерело з цього медичного закладу після спілкування з близькою людиною з оточення співака блогер заявив, що артист найімовірніше не повертатиметься в Україну.

"Олег Винник встиг запатентувати своє ім'я саме у Німеччині. Тож, швидше за все, Олег не повернеться", - зазначив Беспалов.

На думку блогера, знаменитому виконавцю варто було б "вийти зі своєї зони комфорту" і звернутися до фанатів та розповісти про свій стан. Беспалов вважає, що співак має прояснити ситуацію та "відповісти на всі питання".

Відео: блогер розкрив діагноз Олега Винника і заявив, що артист, найімовірніше, в Україну не повернеться