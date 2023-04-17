Блогер раскрыл диагноз Олега Винника: певец может больше не вернуться в Украину

Выезд в Германию и болезнь

О проблемах со здоровьем знаменитого украинского певца стало известно еще до начала полномасштабного вторжения РФ. Так, артисту в связи с этим даже приходилось отменить ряд концертов в ноябре позапрошлого года.

Винник выехал в Берлин, где у звезды свое жилье, и он легально проживает за рубежом более 20 лет.

"Пропажа" артиста, развенчание домыслов и поддержка ВСУ

Нужно отметить, что так как певец продолжительное время предпочитал "не светиться" в публичном пространстве, и довольно редко давал о себе знать в социальных сетях, многие поклонники его творчества стали всерьез опасаться за судьбу своего любимого исполнителя.

Время от времени коллеги Винника по сцене, а также представители его команды в различных интервью и комментариях давали понять о болезни певца, развенчивали всевозможную "зраду", и отмечали, что артист в Германии продолжает оказывать помощь защитникам Украины через свой благотворительный фонд "Волчица" - отправляет авто для военных на фронте.

Фото: Олег Винник с водителями-волонтерами (facebook.com/nedzelskiy.roman)

От чего лечится Винник

В то же время многие селебрити указывали, что раскрывать диагноз Винника они не хотят, так как считают это не корректным - мол, расставить все точки над "і" должен сам певец.

Однако сейчас блогер в новом выпуске своей программы решил все таки раскрыть, какие на самом деле могут быть проблемы со здоровьем у поп-идола.

"Много раз мы уже разбирали драму его жизни. Кто не в курсе, болеет он онкологией", - сказал Беспалов.

Он также рассказал о том, что Олег Винник "довольно тяжело переносил, перенес, лечится" от онкологии в клинике Берлина.

Олег Винник (фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)

Может не вернуться в Украину

Со ссылкой на источник из этого медицинского заведения после общения с близким человеком из окружения певца блогер заявил, что артист вероятнее всего не будет возвращаться в Украину.

"Олег Винник успел запатентовать свое имя именно в Германии. Так что, скорее всего, Олег не вернется", - отметил Беспалов.

По мнению блогера, знаменитому исполнителю следовало бы "выйти из своей зоны комфорта" и обратиться к фанатам и рассказать о своем состоянии. Беспалов считает, что певец должен прояснить ситуацию и "ответить на все вопросы".

Видео: блогер раскрыл диагноз Олега Винника и заявил, что артист, вероятнее всего, в Украину не вернется