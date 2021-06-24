Блогер-переселенец с Донбасса обругал матом Украину. Теперь просит прощения (видео)

Так, Антон выложил в своем Instagram видео, на котором назвал нашу страну е**ной. Как оказалось, разозлило его то, что его друга-россиянина не пускают в Украину.

"Ни*уя нету, прав, ничего нету... И что в итоге? В итоге, бл**ь, я остаюсь в этой е*аной Украине. Сниму, с*ка, квартиру нормальную и буду сидеть тут", - говорит парень в ролике.

Кто такой Антон Громов

Парню, 21 год, он пытается вести свой блог в Instagram и Telegram, но особых успехов на этом поприще не делает. После начала войны на востоке он переехал из Донецка в Днепр и теперь, видимо, решил так прославиться.

Видео: Блогер обматерил Украину

Не успел "хайпонуть" и начал извиняться

После скандала блоггер ограничил доступ к своей странице в Instagram. А потом записал видео с извинениями. Он объяснил, это "эмоциями" из-за того, что его друга из РФ не пускают в Украину.

Видео: Блогер Антон Громов попросил прощения за "е**ную Украину"