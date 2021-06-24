Блогер-переселенець з Донбасу вилаяв матом Україну. Тепер просить вибачення (відео)

Так, Антон виклав у своєму Instagram відео, на якому назвав нашу країну й**ною. Як виявилося, розлютило його те, що його друга-росіянина не пускають в Україну.

"Ні *уя немає, прав, нічого немає... І що в підсумку? У підсумку, бл**ь, я залишаюся в цій й*аій Україні. Зніму, с*ка, квартиру нормальну і буду сидіти тут", - каже хлопець.

Хто такий Антон Громов

Хлопцеві, 21 рік, він намагається вести свій блог в Instagram і Telegram, але особливих успіхів на цьому терені не робить. Після початку війни на Сході він переїхав з Донецька в Дніпро і тепер, мабуть, вирішив так прославитися.

Відео: Блогер обматюкав Україну

Не встиг "хайпонути" і почав вибачатися

Після скандалу блогер обмежив доступ до своєї сторінки в Instagram. А потім записав відео з вибаченнями. Він пояснив, це "емоціями" через те, що його друга з РФ не пускають в Україну.

Відео: Блогер Антон Громов попросив вибачення за "й**ну Україну"