Блогер Паша Бумчик після втечі за кордон згадав про військових: "Я їх поважаю"

Паша Бумчик висловився про військових

"Чи не думаєш ти, що це неповага до військових? Коли ти прям отак голосно розповідаєш, що можна взяти перейти кордон, опинитися в іншій країні й просто насолоджуватися життям, поки інші не можуть собі цього дозволити?" - поцікавився у нього інтерв’юер.

На це той відповів, що не може подобатись усім, і свій вчинок не вважає ганебним, підкреслюючи, що це його вибір і його життя.

"Я всім не сподобаюсь. Є люди, яким я не буду подобатись, щоб я не робив. Чи не повага це до військових? Ні, я так не вважаю. Тому що я їх поважаю, те, що вони обрали захищати країну. І я хочу, щоб вони поважали за те, що я вибрав собі таке життя", - підкреслив Паша.

скриншоти з інтерв'ю

До слова, про свою втечу з України інфлюенсер відкрито розповів у соцмережах. Він наважився на цей крок після того, як отримав повістку від Солом'янського районного ТЦК і СП у Києві. Згодом Бумчик показав у мережі розкладені вдома намет і речі, а у наступних кадрах вже з'явилися гірські пейзажі.

Інфлюенсер зазначав, що добрався до Румунії, куди нібито потрапив, оскільки "заблукав" у горах під час походу по гриби. У Telegram він навіть публікував свою геолокацію - місто Сігету-Мармацієй.

Пізніше блогер розповів, що вже перебуває в іншій країні. Після втечі Бумчика внесли до бази "Миротворець" як зрадника та дезертира.

До слова, Павло Дволичанський (справжнє ім'я хлопця) - уродженець Житомира. Йому 27 років, і популярність українець здобув у 2015 році, коли продемонстрував ризикований трюк, проїхавшись на даху вагона метро. В Instagram за його сторінкою стежать понад 400 тисяч підписників.

Паші Бумчику 27 років (фото: instagram.com/pashabumchik)