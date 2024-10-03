Блогер Паша Бумчик после побега за границу вспомнил о военных: "Я их уважаю"

Паша Бумчик высказался о военных

"Не думаешь ли ты, что это неуважение к военным? Когда ты прямо так громко рассказываешь, что можно взять перейти границу, оказаться в другой стране и просто наслаждаться жизнью, пока другие не могут себе этого позволить?" - поинтересовался у него интервьюер.

Тот ответил, что не может нравиться всем, и свой поступок не считает позорным, подчеркивая, что это его выбор и его жизнь.

"Я всем не понравлюсь. Есть люди, которым я не буду нравиться, чтобы я не делал. Не уважение ли это к военным? Нет, я так не считаю. Потому что я их уважаю, то, что они выбрали защищать страну. И я хочу, чтобы они уважали за то, что я выбрал себе такую жизнь", - подчеркнул Паша.

скриншоты из интервью

К слову, о своем бегстве из Украины инфлюэнсер открыто рассказал в соцсетях. Он решился на этот шаг после получения повестки от Соломенского районного ТЦК и СП в Киеве. Впоследствии Бумчик показал в сети разложенные дома палатку и вещи, а в следующих кадрах уже появились горные пейзажи.

Инфлюэнсер отмечал, что добрался до Румынии, куда якобы попал, поскольку "заблудился" в горах во время похода за грибами. В Telegram он даже публиковал свою геолокацию - город Сигету-Мармацией.

Позже блогер рассказал, что уже находится в другой стране. После побега Бумчика внесли в базу "Миротворец" как предателя и дезертира.

К слову, Павел Дволичанский (настоящее имя парня) - уроженец Житомира. Ему 27 лет, и популярность украинец завоевал в 2015 году, когда продемонстрировал рискованный трюк, проехавшись на крыше вагона метро. В Instagram за его страницей следят более 400 тысяч подписчиков.

Паше Бумчику 27 лет (фото: instagram.com/pashabumchik)