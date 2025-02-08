Блогер озвучив неочікувану думку про Ziferblat та їхню пісню в Нацвідборі

Так, Ваня оцінив всі пісні та зазначив, що його особиста думка може не всім сподобатися.

"Я ненавиджу ефект стада... Зараз хтось це сприйме на свій рахунок, але коли цей гурт тільки анонсував, що вони підуть на Нацвідбір, вже такі люди: "Ой, все, переможці". А з якого дива переможці? Ви обираєте переможця за популярністю артиста чи обираєте пісню і хороші вокальні дані на сцені?" - обурився блогер.

У своєму власному рейтингу Ваня віддав Ziferblat лише 7 місце. За його словами, гурт з самого початку був налаштований на перемогу.

"Вони для мене дуже талановиті, це такий арт! Я і минулого року казав про це, що вони дійсно - європейська та світова музика... Але що цього року трапилось? Пісня, оце намішали... В мене сприйняття цієї пісні, як оце знаєте - "поперед батька в пекло". Я досі не можу зрозуміти: де куплет, де приспів, де хук, де програш... Ти не встигаєш зачепитись, це якась скажена пісня", - заявив Рассел.

"На жаль мені ця пісня не подобається, от просто не подобається. Відеокліп - я нічого не зрозумів, що в ньому відбувається... Я ненавиджу шукати сенси, розумієте, я реально не зрозумів, про що був кліп... Я розумію що можливо вони переможуть, але вважаю, що намудрили цього року, просто намішано все", - зазначив він.



Нагадаємо, в інтерв'ю РБК-Україна Ziferblat розкривали головний меседж, з яким вони хочуть представити нашу країну на Євробаченні.

"Меседж простий, але, можливо, він не настільки на поверхні, як здається на перший погляд. Але я описав би це якось так: "Ми будемо завжди", "Ми живемо тут, на своїй землі, яку любимо, вона для нас все, й ніхто в нас це не забере", "Після темних часів завжди приходить світло", - пояснювали музиканти.