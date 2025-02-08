Блогер озвучил неожиданное мнение о Ziferblat и их песне в Нацотборе

Так, Ваня оценил все песни и отметил, что его личное мнение может не всем понравиться.

"Я ненавижу эффект стада... Сейчас кто-то это воспримет на свой счет, но когда эта группа только анонсировала, что они пойдут на Нацотбор, уже такие люди: "Ой, все, победители". А с какой стати победители? Вы выбираете победителя по популярности артиста или выбираете песню и хорошие вокальные данные на сцене?" - возмутился блогер.

В своем собственном рейтинге Ваня отдал Ziferblat лишь 7 место. По его словам, группа с самого начала была настроена на победу.

"Они для меня очень талантливые, это такой арт! Я и в прошлом году говорил об этом, что они действительно - европейская и мировая музыка... Но что в этом году случилось? Песня, вот это намешали... У меня восприятие этой песни, как это знаете - "поперед батька в пекло". Я до сих пор не могу понять: где куплет, где припев, где хук, где проигрыш... Ты не успеваешь зацепиться, это какая-то бешеная песня", - заявил Рассел.

"К сожалению мне эта песня не нравится, вот просто не нравится. Видеоклип - я ничего не понял, что в нем происходит... Я ненавижу искать смыслы, понимаете, я реально не понял, о чем был клип... Я понимаю что возможно они победят, но считаю, что намудрили в этом году, просто намешано все", - отметил он.



Напомним, в интервью РБК-Украина Ziferblat раскрывали главный месседж, с которым они хотят представить нашу страну на Евровидении.

"Месседж простой, но, возможно, он не настолько на поверхности, как кажется на первый взгляд. Но я описал бы это как-то так: "Мы будем всегда", "Мы живем здесь, на своей земле, которую любим, она для нас все, и никто у нас это не заберет", "После темных времен всегда приходит свет", - объясняли музыканты.