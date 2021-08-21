Блогер из Киева назвала "бредом" репетиции военного парада и нарвалась на гнев украинцев (видео)

Так, видео блогерша опубликовала в формате сториз в пятницу, 20 августа.

После чрезмерного внимания со стороны патриотов Украины, девушка закрыла страницу в соцсетях.

На видео видно, что негативно высказалась девушка в автомобиле и отметила, что автомобиль стоит на месте, и показала затор.

"Вот это, конечно, основание просто. Скажите, кому нужен этот парад с такими пробками? Явно не людям, которые живут в Киеве", - заявила она.

Кроме того, Бондаренко вышла из автомобиля и показала военную технику.

"Вот это ради этого весь Киев стоит в пробках. Просто бред", - сказала девушка.

В комментариях пользователи возмущают от высказываний девушки.

Она даже нормально разговаривать не умеет;

Она если бы намекает, что украинские патриоты - это селюки;

Такой человек не может жить в Украине, пусть уезжает отсюда, если так не нравится;

Сколько еще будем такое слушать! Позор за такие слова.

Также на своей странице девушка часто публикует фото и видео того, как гоняет на мотоцикле по городу. Среди ее контента также немало откровенных снимков.

Блогер обозвала парады в Киеве (фото: TikTok/iambondarenkoo)