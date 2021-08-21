Блогерка з Києва назвала "маячнею" репетиції військового параду і нарвалася на гнів українців (відео)

Так, відео блогерка опублікувала у форматі сторіз у п'ятницю, 20 серпня.

Після надмірної уваги з боку патріотів України, дівчина закрила сторінку у соцмережах.

На відео видно, що негативно висловилась дівчина в автомобілі та зазначила, що автомобіль стоїть на місці, і показала затор.

"Ось це, звичайно, підстава просто. Скажіть, кому потрібен цей парад із такими заторами? Явно не людям, які живуть у Києві", – заявила вона.

Окрім того, Бондаренко вийшла з автомобіля та показала військову техніку.

"Ось це заради цього весь Київ стоїть у заторах. Просто маячня", – сказала дівчина.

У коментарях користувачі обурюють від висловлювань дівчини.

Вона навіть нормально розмовляти не вміє;

Вона якби натякає, що українські патріоти - це селюки;

Така людина не може жити в Україні, хай їде звідси, якщо так не подобається;

Скільки ще будемо таке слухати! Ганьба за такі слова.

Також на своїй сторінці дівчина часто публікує фото та відео того, як ганяє на мотоциклі по місту. Серед її контенту також чимало відвертих знімків.

Блогерка обізвала паради у Києві (фото: TikTok/iambondarenkoo)