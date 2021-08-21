Блогерка з Києва назвала "маячнею" репетиції військового параду і нарвалася на гнів українців (відео)

Українська блогерка Анна Бондаренко назвала репетицію військового параду в Києві до Дня Незалежності країни маячнею. Дівчину обурило те, що через перекриті вулиці в столиці утворилися затори.
Відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram (iambondarenkoo).
Так, відео блогерка опублікувала у форматі сторіз у п'ятницю, 20 серпня.
Після надмірної уваги з боку патріотів України, дівчина закрила сторінку у соцмережах.
На відео видно, що негативно висловилась дівчина в автомобілі та зазначила, що автомобіль стоїть на місці, і показала затор.
"Ось це, звичайно, підстава просто. Скажіть, кому потрібен цей парад із такими заторами? Явно не людям, які живуть у Києві", – заявила вона.
Окрім того, Бондаренко вийшла з автомобіля та показала військову техніку.
"Ось це заради цього весь Київ стоїть у заторах. Просто маячня", – сказала дівчина.
У коментарях користувачі обурюють від висловлювань дівчини.
Також на своїй сторінці дівчина часто публікує фото та відео того, як ганяє на мотоциклі по місту. Серед її контенту також чимало відвертих знімків.
Блогерка обізвала паради у Києві (фото: TikTok/iambondarenkoo)
Раніше ми повідомляли, що український блогер розкритикував Одесу і назвав її "пекельним колгоспом".
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