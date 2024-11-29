"Блочу і видаляю". Нікітюк поставила на місце хейтерів, які розкритикували її новий образ

Так, днями Леся поділилася з фанами кадрами з нової фотосесії. На ній вона постала у досить нетиповому для себе образі.

На кадрах ведуча з коротким волоссям позувала у шкіряному костюмі червоного кольору, гетрами, балетками та іміджевими окулярами.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Однак найбільше обговорень викликав наряд ведучої, а саме піджак. Кілька коментаторів порівняли його з "пластиліновим" з "незрозумілою" формою плечей.

Цікаво, що зараз під фото немає критичних коментарів - Нікітюк відверто зізналася, що видалила їх самостійно.

"Люблю змінюватись. За рік змінила зачіску 4 рази. Хочеться в кожному новому сезоні виглядати по-іншому, ще цікавіше. Та й вам, мені здається, теж цікавіше дивитися на зміни. Така от я: незмінна ведуча зі змінними образами. Дякую всім за приємні коментарі! За неприємні теж... я вас блочу і видаляю, бо ви не шарите", - звернулася до фоловерів Нікітюк.

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Пізніше ведуча у stories дала розгорнуту відповідь на критику. Вона підкреслила, що малоймовірно, щоб ті, хто її засуджує, самі щодня носять одні й ті ж самі речі.

"Щодо образу… і тих людей, які пишуть про "пластиліновий костюм з непонятними плечима". Друзі, я приділю увагу вам! Ну ви ж самі в одних колготах не ходите роками? Правильно? Колінка ж витягуються, стрілки, затяжки", - висловилася зірка.

"І в неділю вранці, ви йдете на базар і купуєте собі нові колготи, а там і з узором, не дай Боже, і колір "мокрий асфальт" захочете спробувати, чи взагалі панчохи купите, які ніколи не носили і тут в сусідки побачили, чи то може по телевізору на комусь!", - додала Леся.

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Нікітюк пояснила, що її робота як телеведучої та публічної особи полягає в тому, щоб демонструвати різноманітні образи та стилі, надаючи глядачам можливість обрати щось до вподоби. Якщо ж конкретний образ не подобається, то завжди буде інший.

"Я вам ті колготки, плаття і костюми показую, ну або такі як я: інілюенсери, артисти. А ви вже собі вибирайте, що вам більше підходить. А якщо не підходить, то чекайте наступний костюм", - написала знаменитість.

Леся зазначила, що їй самій сподобався її образ, хоча вона зазвичай є своїм найбільшим критиком.

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