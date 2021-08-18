Яблучний Спас: що потрібно обов'язково освятити для щастя і достатку на цілий рік

19 серпня 2021 року за православним календарем відзначається Преображення Господнє, яке в народі називається Яблучний Спас. У цей особливий день в храмах проводяться служби, куди люди несуть на освячення головний символ цього дня - яблука, але не тільки.

Що покласти в святковий кошик і віднести до церкви, і що не можна робити в свято - читайте нижче в нашому матеріалі.

Яблукам - так, алкоголю - категоричне ні

Другий Спас вважається святом врожаю, адже в цей час якраз дозрівають фрукти, овочі, на пасіках збирають мед. Саме ці дари природи та результат важкої людської праці потрібно покласти у святковий кошик.

Обов'язково освятіть яблука, додайте в кошик груші, виноград, сливи, помідори, моркву, цибулю, будь-які інші овочі.

Мед, стільники, пироги з яблуками, інша випічка з фруктами або овочами буде доречна в кошику.

Важливо, щоб тісто для пирогів було пісним - на основі рослинних жирів. Адже з 14 по 27 серпня триває Успенський піст. В цей час під забороною м'ясо, яйця, риба, молочні продукти, спиртне і погані думки.

А щоб кошик виглядав не тільки смачно, але й ошатно, додайте в нього колоски пшениці і жита, волошки і чорнобривці.

Ні в якому разі не несіть в храм алкоголь, м'ясо та інші продукти тваринного походження.

І головне: почастуйте свяченим рідних, близьких, друзів, знайомих і нужденних. Тоді у вашому домі оселиться достаток і щастя на цілий рік.

Фото: Ідеальний кошик на Яблучний Спас (pixabay)

Поворожіть на наливному яблучку на майбутнє

Який смак буде у першого яблука, таким буде ваше майбутнє. Кисле - готуйтеся до труднощів, солодке - до радощів.

Загадайте бажання перед тим, як відкусити освячене яблуко, воно обов'язково збудеться. Важливо, щоб бажання було добрим і світлим, побажання шкоди кому-небудь повернеться до вас і зіб'є з ніг бумерангом.

Яблука до Спаса їсти не можна

Також 19 серпня утримайтеся від таких справ:

Будь-якої роботи по дому крім приготування їжі.

Рукоділля, будівельних робіт, ремонту.

Сварок, лайки, конфліктів, з'ясування відносин.

Не вбивайте на Спас комах, і не їжте яблука на самоті, інакше на вас обрушаться негоди.