Яблочный Спас 2021: душевные поздравления и красивые открытки

Поздравления с Яблочным Спасом в стихах, прозе, открытках и СМС

На Яблочный Спас я желаю добра,

пусть полнится им твоя жизнь всегда,

а еще пусть прибудет с тобою терпенье,

от всех в жизни дел - наслажденье.

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Яблочный Спас в гости стучится,

златой уют приносит в каждый дом!

В день этот чудо может случиться,

и полон он будет добром!

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Сладкой жизни желаю, искренне с Яблочным Спасом поздравляю! Пусть пылкая любовь у вас сохранится на долгие годы, пусть каждый шаг по жизни сопровождают счастья, удачи и Божественное благословение.

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Вас со Спасом поздравляю,

искренне и от души желаю: в

веры, доброты любви,

и внутренней чистоты.

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Ангел пусть отгонит страсти,

в дом вам принесет счастье!

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С Яблочным Спасом поздравляю и желаю от всей души, чтобы никакой плохой червячок тебя не грыз. Пусть удача твоя будет румяной, пусть здоровье - крепким, а судьба - сладкой!

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Светлый праздничек пришел

Спасом он Большим зовется,

Боженька пусть даст вам сил,

ведь вы из тех, кто не сдается.

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Поздравляю вас сегодня

с Преображением Господним!

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С Яблочным Спасом!

Звучат поздравления,

Ведь наступило Господне Преображенье

И чтобы зимой не видать вам беды,

Съешьте вы яблоко вместо всякой еды.

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Щедрое лето уже в разгаре, радует нас спелыми фруктами и различными летними праздниками! Сегодня к нам пришел Яблочный Спас и стремлюсь с праздником поздравить вас! Пусть ангелочки вас берегут, а день этот светлый пусть будет светлым и благословенным! Пусть Господь подарит вам силы и счастье, радость и красоту души!

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В Яблочный пусть светлый Спас,

счастье ангел принесет для вас!

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С яблочным Спасом поздравленья шлю,

Яблочко душистое я тебе дарю,

Откуси кусочек от него скорее,

Яблоками угости своих друзей быстрее!

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