Яблочный Спас 2020: что нельзя делать сегодня и главные приметы

Праздник 19 августа (фото: zhmerynka.city)

В этом году Яблочный Спас приходится на 19 августа

Какой сегодня праздник. 19 августа 2020 года в Украине отмечается Яблочный Спас. Это народно-христианский праздник, второй из трех Спасов. Его официальное церковное название – Преображение Господне. В народе этот день также называют Вторым Спасом.



В Православной Церкви Яблочный Спас приурочен к преображению Иисуса Христа перед апостолами Петром, Иоанном и Иаковом на горе Фавор. Когда Спаситель начал читать молитву, его лицо озарил свет, а одежда стала белой. Спустившись с Фавора, он велел ученикам собрать яблоки, чтобы Господь их освятил.



Главные приметы на Яблочный Спас:

Стоит ясная погода – осень будет сухой, дождливая – мокрой.

Последний кусочек съеденного в этот день яблока обладает магической силой. Если сразу после его употребления загадать желание, то оно исполнится.

Если в праздник угостить нищего яблоком, то следующий год пройдет в достатке. Если два раза на руку сядет муха, то весь год человеку будет сопутствовать удача. Срывать недозревшие плоды яблок в этот день – плохая примета.

Наступил Спас - готовь рукавицы про запас.

Если в день Яблочного Спаса идет дождь - к снежной зиме.

Какая погода на Второй Спас - такую и на Покрова (14 октября) ждать.

Сухой Спас к сухой осени.

Прошел Спас - ушло лето от нас.



Что категорически нельзя делать в этот день

Плоды нового урожая можно пробовать только после освящения их в церкви 19 августа. Ранее этого запрета придерживались монахи. Им запрещалось кушать фрукты до тех, пор пока крестьяне не освятят свой урожай. А потом традиция стала популярной и в народе. Еще одно объяснение запрета связано с тем, что многие сорта яблок поспевают только к середине августа.

На Яблочный Спас нельзя убивать насекомых, чтобы не спугнуть удачу.

Примета гласит, что если на праздник Яблочного Спаса на руку одновременно садятся две мухи, весь год человеку будет сопутствовать успех. Ни в коем случае нельзя прогонять муху или убивать ее, а дождаться пока она улетит сама.

В праздник Второго Спаса нельзя есть мясо и молочные продукты.

Этот запрет связан с тем, что Яблочный Спас приходится на период Успенского поста. В этот день также празднуется Преображение Господне, поэтому разрешено употреблять постную пищу с растительным маслом, рыбу. Также разрешается бокал вина.

На Яблочный Спас нельзя работать, заниматься домашними хлопотами, ссориться.

19 августа запрещено выполнять тяжелую физическую работу. Допускается только приготовление пищи, уборка урожая в саду и огороде. Рукоделием в этот день также заниматься не стоит. Согласно примете: "Кто в Яблочный Спас шьет, потом весь год слезы льет".

Желать зла, выяснять отношения и ругаться 19 августа запрещено, иначе весь негатив вернется бумерангом к обидчику.

Как мы ранее писали, с Медового Спаса 14 августа у православных верующих начинается Успенский пост.