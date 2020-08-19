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Яблучний Спас 2020: що не можна робити сьогодні і головні прикмети

Середа 19 серпня 2020 06:02
Яблучний Спас 2020: що не можна робити сьогодні і головні прикмети
Свято 19 серпня (фото: zhmerynka.city)
Автор: Styler

Цього року Яблучний Спас припадає на 19 серпня

Яке сьогодні свято. 19 серпня 2020 року в Україні відзначається Яблучний Спас. Це народно-християнське свято, друге з трьох Спасів. Його офіційне церковна назва - Преображення Господнє. У народі цей день також називають Другим Спасом.

У Православній Церкві Яблучний Спас приурочений до перетворення Ісуса Христа перед апостолами Петром, Іоанном та Яковом на горі Фавор. Коли Спаситель почав читати молитву, його обличчя осяяло світло, а одяг став білим. Спустившись з Фавор, він звелів учням зібрати яблука, щоб Господь їх освятив.

Головні прикмети на Яблучний Спас:

  • Стоїть ясна погода - осінь буде сухою, дощова - мокрою.
  • Останній шматочок з'їденого в цей день яблука має магічну силу.
  • Якщо відразу після його вживання загадати бажання, то воно здійсниться.
  • Якщо в свято почастувати жебрака яблуком, то наступний рік пройде в достатку.
  • Якщо два рази на руку сяде муха, то весь рік людині буде супроводжувати удача. Зривати недозрілі плоди яблук в цей день - погана прикмета.
  • Настав Спас - готуй рукавиці про запас.
  • Якщо в день Яблучного Спаса йде дощ - до сніжної зими.
  • Яка погода на Другий Спас - таку і на Покрову (14 жовтня) чекати.
  • Сухий Спас до сухої осені. Пройшов Спас - пішло літо від нас.

Що категорично не можна робити в цей день

Плоди нового врожаю можна пробувати тільки після освячення їх в церкві 19 серпня. Раніше цієї заборони дотримувалися ченці. Їм заборонялося їсти фрукти до тих, пір поки селяни не освятять свій урожай. А потім традиція стала популярною і в народі. Ще одне пояснення заборони пов'язане з тим, що багато сортів яблук встигають тільки до середини серпня.

На Яблучний Спас не можна вбивати комах, щоб не злякати удачу.

Прикмета свідчить, що якщо на свято Яблучного Спаса на руку одночасно сідають дві мухи, весь рік людині буде супроводжувати успіх. Ні в якому разі не можна проганяти муху або вбивати її, а дочекатися поки вона полетить сама.

У свято Другого Спаса не можна їсти м'ясо і молочні продукти.

Ця заборона пов'язана з тим, що Яблучний Спас припадає на період Успенського поста. В цей день також святкується Преображення Господнє, тому дозволено вживати пісну їжу з рослинною олією, рибу. Також дозволяється келих вина.

На Яблучний Спас не можна працювати, займатися домашніми клопотами, сваритися.

19 серпня заборонено виконувати важку фізичну роботу. Допускається тільки приготування їжі, збирання врожаю в саду і городі. Рукоділлям в цей день також займатися не варто. Згідно приймете: "Хто в Яблучний Спас шиє, потім весь рік сльози ллє". Бажати зла, з'ясовувати стосунки і лаятися 19 серпня заборонено, інакше весь негатив повернеться бумерангом до кривдника.

Як ми раніше писали, з Медового Спаса 14 серпня біля православних віруючих розпочинається Успенський піст.

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