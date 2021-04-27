Близкие рассказали о погибшем на Донбассе герое: говорил, что должен мужественно защищать своих детей

Воин был уроженцем села Коленки в Ивано-Франковской области. На фронте Иван Иванович имел позывной "Африка".

"К сожалению, словами трудно залечить в сердце болезненную рану потери. Ведь смерть родного человека - большое испытание. В эту горькую минуту искренне разделяем горе семьи и вместе с Вами склоняем голову в глубокой скорби. Не забудем о Его подвиге и мужестве в исполнении воинского долга перед Украиной. Вечная память!" - обратились в горсовете к родным и близким героя.

Земляки бойца рассказывают, что Иван Ковалевский прошел путь с самого начала войны, в 2015-м был тяжело ранен - подорвался на мине, защищая своего побратима - и после длительного лечения и реабилитации снова вернулся на фронт.

"Всегда говорил, что я должен быть там, должен мужественно защищать своих детей - если не я, то кто?" - пишет Леся Герасимчук в Facebook, рассказывая о своем куме, защитнике Украины.

Ивана Ивановича вспоминают радостным, приветливым и веселым, "образцом и хорошим советчиком своим собратьям, Героем нашей Украины".

У Ковалевского также осталась дома жена Наталья.

Боец ВСУ Иван Ковалевский (фото: facebook.com/horodenka.official)