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Близкие рассказали о погибшем на Донбассе герое: говорил, что должен мужественно защищать своих детей

Автор: Владимир Костырин

На Донбассе в результате вражеского обстрела погиб военный ВСУ Иван Ковалевский - жизнь бойца 26 апреля в зоне проведения ООС оборвала пуля снайпера оккупантов.

Об этом 27 апреля передали на Facebook-странице Городенковского городского совета на Прикарпатье.

Воин был уроженцем села Коленки в Ивано-Франковской области. На фронте Иван Иванович имел позывной "Африка".

"К сожалению, словами трудно залечить в сердце болезненную рану потери. Ведь смерть родного человека - большое испытание. В эту горькую минуту искренне разделяем горе семьи и вместе с Вами склоняем голову в глубокой скорби. Не забудем о Его подвиге и мужестве в исполнении воинского долга перед Украиной. Вечная память!" - обратились в горсовете к родным и близким героя.

Земляки бойца рассказывают, что Иван Ковалевский прошел путь с самого начала войны, в 2015-м был тяжело ранен - подорвался на мине, защищая своего побратима - и после длительного лечения и реабилитации снова вернулся на фронт.

"Всегда говорил, что я должен быть там, должен мужественно защищать своих детей - если не я, то кто?" - пишет Леся Герасимчук в Facebook, рассказывая о своем куме, защитнике Украины.

Ивана Ивановича вспоминают радостным, приветливым и веселым, "образцом и хорошим советчиком своим собратьям, Героем нашей Украины".

У Ковалевского также осталась дома жена Наталья.

Боец ВСУ Иван Ковалевский (фото: facebook.com/horodenka.official)

Отметим, что в штабе ООС не сообщали о гибели или ранении украинских военных в результате снайперского обстрела 26 апреля.

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