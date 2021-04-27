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Близькі розповіли про загиблого на Донбасі героя: говорив, що маю мужньо захищати своїх дітей

Автор: Володимир Костирін

На Донбасі в результаті ворожого обстрілу загинув військовий ЗСУ Іван Ковальовський - життя бійця 26 квітня в зоні проведення ООС обірвала куля снайпера окупантів.

Про це 27 квітня передали на Facebook-сторінці Городенківської міської ради на Прикарпатті.

Воїн був уродженцем села Колінки в Івано-Франківській області. На фронті Іван Іванович мав позивний "Африка".

"На жаль, словами важко загоїти у серці болючу рану втрати. Адже смерть найріднішої людини - велике випробування. В цю гірку мить щиро поділяємо горе родини та разом з Вами схиляємо голову в глибокій скорботі. Не забудемо про Його подвиг та мужність у виконанні військового обов’язку перед Україною. Вічна пам'ять!"- звернулися в міськраді до рідних і близьких героя.

Земляки бійця розповідають, що Іван Ковальовський пройшов шлях з самого початку війни, у 2015-му був важко поранений - підірвався на міні, захищаючи свого побратима - і після тривалого лікування і реабілітації знову повернувся на фронт.

"Завжди говорив, що я маю бути там, маю мужньо захищати своїх дітей - як не я, то хто?"- пише Леся Герасимчук у Facebook, розповідаючи про свого кума, захисника України.

Івана Івановича згадують радісним, привітним і веселим, "зразком і хорошим порадником своїм побратимам, героєм нашої України".

У Ковальовського також залишилася вдома дружина Наталя.

Боєць ЗСУ Іван Ковальовський (фото: facebook.com/horodenka.official)

Зазначимо, що в штабі ООС не повідомляли про загибель або поранення українських військових в результаті снайперського обстрілу 26 квітня.

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