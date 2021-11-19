Близится Рождественский пост: что строго запрещено делать кроме ограничений в питании

Начнется Рождественский пост 28 ноября 2021 и будет длиться сорок дней - до 6 января 2022-го.

Что нельзя делать в это время

Конечно же, в первую очередь пост - это отказ от мяса, яиц, молочных продуктов, алкоголя.

Но главной целью этого времени является смирение, очищение от скверных мыслей, размышление о прожитом году, духовное очищение, наполнение себя светлой позитивной энергетикой.

Во время поста запрещается курить, сквернословить, посещать шумные, увеселительные мероприятия, завидовать, ругаться, оскорблять ближних.

В эти сорок дней следует быть добрым к людям, терпеливее относиться к их недостаткам, прощать старые ошибки, мириться с теми, с кем в ссоре.

Какие ограничения в питании должны быть во время поста?

Вся еда должна быть максимально простой, диетической, растительного происхождения. Добавьте больше бобовых, грибов, орехов, чем в обычном рационе, чтобы компенсировать нехватку животного белка.

Не следует злоупотреблять соленьями, маринованными блюдами, чтобы не было проблем с желудком и кишечником, которые очищаются на растительной диете.

Пост можно придерживаться далеко не всем

Людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, преддиабет или диабет лучше отказаться от ограничений в питании. Противопоказаниями являются также тяжелые болезни, вроде онкологии.

Также не стоит поститься детям до семи лет, беременным женщинам.