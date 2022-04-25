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Близиться Красна гірка: що значить цей день, як святкувати і що не можна робити

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Понеділок 25 квітня 2022 16:45
Близиться Красна гірка: що значить цей день, як святкувати і що не можна робити Фото: Красна гірка 2022 (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Красна гірка, яку ще називають Ляля й Антипасха, Фомина неділя, завжди відзначається у неділю, за тиждень після Великодня. Цього року це 1 травня.

Що можна й не можна робити на свято, звичаї й традиції - читайте нижче в матеріалі Styler.

Значення свята

За біблійними переказами саме в цей день Спаситель постав перед своїми учнями. Єдиний з учнів, що засумнівався в диві, був Фома, отримавший прізвисько Невіруючий.

Ще одна церковна назва для Красної гірки - Антипасха. У перекладі ця назва означає "повторення, подоба Великодня".

В деяких місцевостях Красною гіркою називають Радоницю - особливий поминальний день. За релігійним же календарем Радониця відзначається у вівторок. Цього року це 3 травня.

Як відзначають свято, традиції

Раніше в народі у цей період молодь водила різ­ні ігри. Свято відзначати прийнято шумно і весело - інакше, кажуть прикмети, чекай на неприємності та невдачі.

Місцем святкування в старовину завжди вибирали який-небудь пагорб або височина. А головною забавою вважалося скочування великодніх яєць з цієї гірки. Звідси і народна назва свята. Чим менше підскакує і чим далі покотиться яйце - тим благополучніше видасться життя людини.

Крім того, по обіді дівчата збиралися на лузі в хоровод, обирали найкращу серед себе. Потім хоровідниці перев'язували їй шию, груди, руки й ноги різним зіллям, на голову клали вінок зі свіжих квітів, а до ніг - вінки із зелені. Інші дівчата танцювали навколо неї і співали пісні.

Потім вона роздавала своїм подругам вінки, молоко, сир, масло тощо. Припускають, що цей обряд є відлунням поклонін­ня якійсь весняній богині.

Також це був період сватань, весіль, адже піст вже закінчився, а період хліборобських робіт ще широко не розгортався.

Що не можна робити в цей день

Чоловік і дружина в цей день не повинні сваритися, щоб не накликати біду. На Красну гірку не можна ходити в гості з порожніми руками, стригти волосся і відмовляти сватам.

Раніше ми писали, які свята за православним календарем будуть відзначатися у травні 2022.

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