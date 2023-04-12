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Блискучі крашанки у вині: блогер показала оригінальний спосіб фарбування яєць (відео)

Як зробити блискучі крашанки (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Є безліч варіантів приготування крашанок на Великдень, які кожен із нас вже певно випробував не раз. А от чи робили ви коли-небудь блискучі яйця, які мерехтять й переливаються на сонці?

Оригінальним способом приготування крашанок поділилась кулінарний блогер Anny Cooking в Instagram.

Як приготувати блискучі крашанки у вині

"Яскраві й блискучі крашанки можна зробити будь-якого кольору у вині. Цього року це дешевше аніж лушпиння цибулі", - каже блогер.

Інгредієнти:

  • 8 яєць білого кольору
  • біле вино солодке/напівсолодке (найдешевше) - 750 мл-1 л
  • 3-4 ст. л цукру
  • харчовий барвник будь-якого кольору

Спосіб приготування

Яйця вимийте, можна разом із содою, тоді ефект блискіток буде більшим.

З‘єднайте вино, цукор, покладіть яйця, варіть їх 10 хв до готовності

Додайте харчовий барвник будь-якого кольору й розмішайте.

Залиште яйця в вині на 12-14 годин. Після - обережно вийміть, покладіть на тарілку чи на решітку і дайте повністю висохнути.

Якщо візьмете червоне вино - будуть яйця дуже темного сіро-фіолетового кольору.

Якщо візьмете біле вино - можете експериментувати з будь-якими кольорами яєць.

Вино вибирайте із найдешевших варіантів, оскільки воно все одно не вплине на смак яєць.

Раніше ми розповідали про те, чим писанки відрізняються від крашанок.

Читайте також про те, які натуральні барвники для яєць є найкращими за версією дієтолога.

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