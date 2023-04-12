Блестящие крашанки в вине: блогер показала оригинальный способ окрашивания яиц (видео)

Как приготовить блестящие крашанки в вине

"Яркие и блестящие крашанки можно сделать любого цвета в вине. В этом году это дешевле чем шелуха лука", - говорит блоггер.

Ингредиенты:

8 яиц белого цвета

белое вино сладкое/полусладкое (самое дешевое) - 750 мл-1 л

3-4 ст. л сахара

пищевой краситель любого цвета

Способ приготовления

Яйца вымойте, можно вместе с содой, тогда эффект блесток будет больше.

Соедините вино, сахар, положите яйца, варите их 10 мин до готовности.

Добавьте пищевой краситель любого цвета и размешайте.

Оставьте яйца в вине на 12-14 часов. После - осторожно извлеките, положите на тарелку или на решетку и дайте полностью высохнуть.

Если возьмете красное вино - будут яйца очень темного серо-фиолетового цвета.

Если возьмете белое вино - можете экспериментировать с любыми цветами яиц.

Вино выбирайте из самых дешевых вариантов, поскольку оно все равно не повлияет на вкус яиц.